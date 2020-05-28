Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российский легкоатлет Данил Лысенко получит дисквалификацию как минимум на восемь лет. WADA открыло против спортсмена дело за подделку документов.
Россиянина обвиняют в предоставлении поддельной справки из больницы, которая позволила пропустить третий допинг-тест подряд. В документе были указаны несуществующая больница и ненастоящие имена врачей. Лысенко временно отстранён от соревнований с августа 2018 года.
"Данил Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты, — сказал Ганус. — И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь", — заявил Ганус в интервью на YouTube-канале "Нелёгкая атлетика".
Лысенко в июле 2018 года показал лучший результат в карьере — 2,40 м. Это на пять сантиметров меньше рекорда кубинца Хавьера Сотомайора, установленного в 1993 году.
Лысенко становился чемпионом России на открытом воздухе и в помещении. Также в его активе несколько международных наград:
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"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
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