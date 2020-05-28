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Источник Правда.Ру

Легкоатлет Лысенко может получить дисквалификацию на восемь лет

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российский легкоатлет Данил Лысенко получит дисквалификацию как минимум на восемь лет. WADA открыло против спортсмена дело за подделку документов.

Россиянина обвиняют в предоставлении поддельной справки из больницы, которая позволила пропустить третий допинг-тест подряд. В документе были указаны несуществующая больница и ненастоящие имена врачей. Лысенко временно отстранён от соревнований с августа 2018 года.

"Данил Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты, — сказал Ганус. — И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь", — заявил Ганус в интервью на YouTube-канале "Нелёгкая атлетика".

Данил Лысенко

Лысенко в июле 2018 года показал лучший результат в карьере — 2,40 м. Это на пять сантиметров меньше рекорда кубинца Хавьера Сотомайора, установленного в 1993 году.

Лысенко становился чемпионом России на открытом воздухе и в помещении. Также в его активе несколько международных наград:

  • золото юношеских Олимпийских игр-2014;
  • серебро чемпионата мира-2017;
  • золото чемпионата мира в помещениях-2018.
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Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
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ТВЦ: РПЛ договорилась о проведении матчей со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Российская премьер-лига (РПЛ) согласовала с Роспотребнадзором проведение футбольных матчей в присутствии зрителей на трибунах. Каждый клуб на домашних матчах сможет заполнить не более 10% мест, сообщает ТВЦ в Twitter.

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Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

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Президент "Урала" назвал футболиста Меркулова "дебилом"

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на выходку футболиста Михаила Меркулова. У игрока закончился контракт с клубом, после чего тот опубликовал пост в Instagram, сравнив ситуацию с освобождением из рабства.

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