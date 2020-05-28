Легкоатлет Лысенко может получить дисквалификацию на восемь лет

Глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российский легкоатлет Данил Лысенко получит дисквалификацию как минимум на восемь лет. WADA открыло против спортсмена дело за подделку документов.

Россиянина обвиняют в предоставлении поддельной справки из больницы, которая позволила пропустить третий допинг-тест подряд. В документе были указаны несуществующая больница и ненастоящие имена врачей. Лысенко временно отстранён от соревнований с августа 2018 года.

"Данил Лысенко — это выдающийся спортсмен, если смотреть на результаты, и очень талантливый, как говорят специалисты, — сказал Ганус. — И все действия привели к тому, что он в лучшем случае продолжит заниматься лет через восемь", — заявил Ганус в интервью на YouTube-канале "Нелёгкая атлетика".

Данил Лысенко

Лысенко в июле 2018 года показал лучший результат в карьере — 2,40 м. Это на пять сантиметров меньше рекорда кубинца Хавьера Сотомайора, установленного в 1993 году.

Лысенко становился чемпионом России на открытом воздухе и в помещении. Также в его активе несколько международных наград: