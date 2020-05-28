Президент "Урала" назвал футболиста Меркулова "дебилом"

Президент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на выходку футболиста Михаила Меркулова. У игрока закончился контракт с клубом, после чего тот опубликовал пост в Instagram, сравнив ситуацию с освобождением из рабства.

Меркулов в своём сообщении разместил сцену из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната", известную как мем "Добби свободен". При этом лицо Добби заменено на Меркулова, а его хозяина — на Иванова. Позже футболист удалил пост из социальной сети.

Из-за этого Иванов назвал Меркулова "недалёким человеком" и "дебилом".

"Я не видел Меркулова два-три месяца. Он намекнул на освобождение из рабства? У него контракт закончился, какое рабство? Дебил дебилом, человек недалёкий. Не хочу про него говорить, ушёл и ушёл", — приводит "Чемпионат" слова Иванова.

Михаил Меркулов

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года. В чемпионате России провёл 86 матчей. Также на его счету игры за:

"Ротор";

МИТОС;

"Байкал".

В мае 2019 года попал в расширенную заявку сборной России, но на матчи с Сан-Марино и Кипром так и не был вызван.