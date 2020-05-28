Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.
По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.
Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации. В Instagram он опубликовал фотографию с мужчиной, поздравив всех с днём борьбы против гомофобии.
Позже Сизерон подтвердил свои слова в интервью изданию Tetu. Фигурист отметил, что не хотел бы, чтобы постоянно вспоминали о его ориентации.
"Я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали", — заявил Сизерон.
Сизерон выступает в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Пара завоевала:
"Локомотив" огласил результаты тестирования команды на коронавирус COVID-19. Сразу четыре игрока сдали положительные тесты:
У всех футболистов заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба "Локо". Ранее коронавирус был выявлен у футболиста Джефферсона Фарфана.
Другие игроки "Локомотива" сегодня прибыли на базу, где будут готовиться к возобновлению сезона. Чемпионат РПЛ может стартовать 21 июня.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.
15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:
Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.
"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.
Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.
"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.