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Источник Правда.Ру

Роднина предложила убрать "засланных казачков" из российских СМИ

Спорт » Фигурное катание

Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.

По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.

"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.

Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.

сми ирина роднина

Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал Гран-при;
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева

Французский фигурист Сизерон совершил "каминг-аут"

Спорт » Фигурное катание

Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации. В Instagram он опубликовал фотографию с мужчиной, поздравив всех с днём борьбы против гомофобии.

Позже Сизерон подтвердил свои слова в интервью изданию Tetu. Фигурист отметил, что не хотел бы, чтобы постоянно вспоминали о его ориентации.

"Я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали", — заявил Сизерон.

Гийом Сизерон

Сизерон выступает в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Пара завоевала:

  • пять золотых медалей чемпионата Европы;
  • четыре золотые медали чемпионата мира;
  • серебро Олимпиады-2018.
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Ещё четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом

Спорт » Командные виды » Футбол

"Локомотив" огласил результаты тестирования команды на коронавирус COVID-19. Сразу четыре игрока сдали положительные тесты:

  • вратарь Антон Коченков;
  • полузащитник Дмитрий Баринов;
  • полузащитник Роман Тугарев;
  • нападающий Тимур Сулейманов.

У всех футболистов заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба "Локо". Ранее коронавирус был выявлен у футболиста Джефферсона Фарфана.

Другие игроки "Локомотива" сегодня прибыли на базу, где будут готовиться к возобновлению сезона. Чемпионат РПЛ может стартовать 21 июня.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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Трусова обещает выучить последний четверной прыжок

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.

15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:

  • флип;
  • тулуп;
  • сальхов;
  • лутц.

Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.

"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.

Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.

фигурное катание александра трусова

Путин пообещал Катару помощь при подготовке к ЧМ-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.

"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.

  • Впервые чемпионат мира пройдёт не в летние месяцы. Это связано с жаркой погодой в Катаре.
  • В последний раз участие в ЧМ примут 32 команды. На чемпионате 2026 года будут играть 48 сборных.
  • На данный момент на турнир как хозяин отобрался только Катар. Команда дебютирует на чемпионатах мира.
чм-2022 катар футбол владимир путин
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