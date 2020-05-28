"Локомотив" огласил результаты тестирования команды на коронавирус COVID-19. Сразу четыре игрока сдали положительные тесты:
У всех футболистов заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба "Локо". Ранее коронавирус был выявлен у футболиста Джефферсона Фарфана.
Другие игроки "Локомотива" сегодня прибыли на базу, где будут готовиться к возобновлению сезона. Чемпионат РПЛ может стартовать 21 июня.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Россиянам, желающим поехать в Севастополь, придется пройти тест на коронавирус. Справку об отсутствии заболевания нужно будет предъявить на въезде.
Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что в российских СМИ работают "засланные казачки". Так бывшая фигуристка назвала журналистов, у которых есть иностранный паспорт.
По мнению Родниной, СМИ в России можно назвать четвёртой ветвью власти. Поэтому иностранцы или обладатели двойного гражданства не должны работать журналистами.
"Согласно Конституции, в РФ три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Но огромное влияние на людей имеют СМИ, которые по праву считаются четвёртой властью! Может, пора разобраться с "засланными казачками" — иностранными гражданами и с двойным гражданством — в наших СМИ?" — написала Роднина в Twitter.
Напомним, среди изменений в Конституцию РФ предлагается ввести пункт, согласно которому люди с двумя паспортами не будут иметь возможности занимать руководящие должности в государстве.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.
Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.
"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.
"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль-Тани провели телефонные переговоры. Среди прочего главы государств обсудили взаимодействие в рамках подготовки Катара к чемпионату мира по футболу-2022.
"Условлено также о продолжении взаимодействия в рамках подготовки и проведения в Катаре Чемпионата мира по футболу в 2022 году", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Чемпионат мира в 2018 году прошёл в России. C 21 ноября по 18 декабря 2022 года турнир состоится в Катаре.
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола. В рейтинге есть футболисты, которые имеют непосредственное отношение к российскому чемпионату.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.