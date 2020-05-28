Ещё четыре футболиста "Локомотива" заразились коронавирусом

"Локомотив" огласил результаты тестирования команды на коронавирус COVID-19. Сразу четыре игрока сдали положительные тесты:

вратарь Антон Коченков;

полузащитник Дмитрий Баринов;

полузащитник Роман Тугарев;

нападающий Тимур Сулейманов.

У всех футболистов заболевание протекает в лёгкой форме, сообщает пресс-служба "Локо". Ранее коронавирус был выявлен у футболиста Джефферсона Фарфана.

Другие игроки "Локомотива" сегодня прибыли на базу, где будут готовиться к возобновлению сезона. Чемпионат РПЛ может стартовать 21 июня.

"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на девять очков. Команда ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов.