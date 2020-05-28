"Феррари" объявила о переходе Карлоса Сайнса

Испанский гонщик Карло Сайнс-младший в сезоне-2021 станет пилотом "Феррари". Команда объявила о подписании контракта с испанцем, который рассчитан на два года.

Сайнс заменит в команде Себастьяна Феттеля. Немец отказался продлевать своё соглашение с итальянской конюшней.

"Я счастлив и рад за будущее в "Феррари". Но у меня ещё очень важный год в "Макларен", — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о "Макларен" на 2021 год подписал Даниэля Риккардо.

Карлос Сайнс-младший

Испанец выступает в "Формуле-1" с сезона-2015. Он представлял следующие команды: