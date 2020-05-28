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Источник Правда.Ру

Этап "Формулы-1" в Голландии окончательно отменён

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Гран-при Голландии сезона-2020 "Формулы-1" не состоится. Из-за пандемии коронавируса организаторы этапа решили провести гонку в 2021 году, сообщает Motosport.

"В консультации с руководством "Формулы-1" мы пришли к выводу, что в этом году нельзя будет провести гонку со зрителями. Поэтому было решено окончательно отложить гонку до 2021 года", — говорится в заявлении организаторов.

Сезон-2020 "Формулы-1"

На данный момент известно, что сезон "Формулы-1" стартует 3 июля в Австрии. Полностью отменены четыре этапа:

  • Гран-при Австралии;
  • Гран-при Голландии;
  • Гран-при Монако;
  • Гран-при Франции.

Перенесены на неопределённый срок, но пока не отменены:

  • Гран-при Бахрейна;
  • Гран-при Вьетнама;
  • Гран-при Китая;
  • Гран-при Испании;
  • Гран-при Азербайджана;
  • Гран-при Канады.
формула-1 автогонки

"Феррари" объявила об уходе Феттеля

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Немецкий пилот Себастьян Феттель и "Феррари" не смогли договориться о продлении контракта. Договор между сторонами рассчитан до конца года. В следующем сезоне немец будет выступать за другую команду, сообщает пресс-служба итальянской конюшни.

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Норвежская семья обнаружила захоронение викингов под своим домом

Наука

В городе Буде (Норвегия) супруги в процессе ремонта в старом доме обнаружили захоронение викингов — оно находилось непосредственно под полом спальни.

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"Феррари" объявила о переходе Карлоса Сайнса

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Испанский гонщик Карло Сайнс-младший в сезоне-2021 станет пилотом "Феррари". Команда объявила о подписании контракта с испанцем, который рассчитан на два года.

Сайнс заменит в команде Себастьяна Феттеля. Немец отказался продлевать своё соглашение с итальянской конюшней.

"Я счастлив и рад за будущее в "Феррари". Но у меня ещё очень важный год в "Макларен", — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о "Макларен" на 2021 год подписал Даниэля Риккардо.

Карлос Сайнс-младший

Испанец выступает в "Формуле-1" с сезона-2015. Он представлял следующие команды:

  • "Торо Россо";
  • "Рено";
  • "Макларен" — лучший результат, 6-е место в чемпионате.
феррари формула-1 карлос сайнс

Риккардо перешёл из "Рено" в "Макларен"

Спорт » Одиночные виды » Авторалли

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо продолжит карьеру в "Макларене". Соглашение рассчитано на несколько лет и начнёт действовать в 2021 году, сообщает пресс-служба команды.

Риккардо заменит в "Макларене" Карлоса Сайнса. Его партнёром по команде станет британец Ландо Норрис.

"Риккардо поможет нам вернуться на вершину. Он и Норрис будут помогать команде расти. Сайнсу мы желаем удачи в дальнейшем", — заявил глава "Макларена" Андреас Зайдль.

Карьера Риккардо

Даниэль выступает в "Формуле-1" с 2012 года. Он выступал за три разные команды:

  • "Торо Россо" — 2012, 2013;
  • "Ред Булл" — 2014 — 2018 (два третьих места в чемпионате);
  • "Рено" — 2019, 2020.
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"Зенит" против проведения матчей со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался против идеи проведения матчей со зрителями. Ранее с таким предложением выступили клубы РПЛ, а РФС проводит консультации с правительством по этому вопросу.

Чемпионат РПЛ должен возобновиться 21 июня. По мнению Медведева, матчи со зрителями повысят вероятность массового заражения коронавирусом. Гендиректор "Зенита" считает, что лучше проводить игры при пустых трибунах, чем не проводить вообще.

"Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей", — приводит News. ru слова Медведева.

"Зенит" после 22-х туров чемпионата лидирует в турнирной таблице. Команда опережает преследователей на 9 очков.

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