Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.
Без драки рестлинг-шоу не обошлось, а спровоцировал её Тайсон. После "обмена мнениями" со звездой рестлинга Крисом Джерико бывший абсолютный чемпион мира по боксу разорвал на себе футболку и толкнул оппонента. В драке приняли участие все присутствовавшие.
MIKE TYSON AND CHRIS JERICHO BRAWL 😳
(via @AEWonTNT)pic.twitter.com/6OuNKfkqAR— B/R Wrestling (@BRWrestling) May 28, 2020
После драки Джерико вызвал Тайсона на бой. Правда, не сказал, по правилам какого вида спорта.
"Я заставлю заплакать тебя, Майк!" — заявил рестлер.
Ранее сообщалось, что Тайсон может вернуться в ринг и провести выставочный бой. Среди возможных соперников 53-летнего спортсмена — Эвандер Холифилд и действующий чемпион мира Тайсон Фьюри.
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