Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

Без драки рестлинг-шоу не обошлось, а спровоцировал её Тайсон. После "обмена мнениями" со звездой рестлинга Крисом Джерико бывший абсолютный чемпион мира по боксу разорвал на себе футболку и толкнул оппонента. В драке приняли участие все присутствовавшие.

После драки Джерико вызвал Тайсона на бой. Правда, не сказал, по правилам какого вида спорта.

"Я заставлю заплакать тебя, Майк!" — заявил рестлер.

Ранее сообщалось, что Тайсон может вернуться в ринг и провести выставочный бой. Среди возможных соперников 53-летнего спортсмена — Эвандер Холифилд и действующий чемпион мира Тайсон Фьюри.