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Источник Правда.Ру

Чемпион мира Рами подаст в суд на "Сочи"

Спорт » Командные виды » Футбол

Французский защитник Адиль Рами не будет выступать за "Сочи". Футболист подписал контракт с клубом в феврале 2020 года, но не провёл ни одного матча. Договор между сторонами расторгнут 26 мая.

Из-за этого разгорелся скандал. Источник в "Сочи" утверждает, что футболист скрыл тяжёлую травму, из-за которой вряд ли сможет продолжить карьеру. Из-за этого договор был аннулирован, поэтому футболист не получил бонусов. Вместе с тем зарплата игроку выплачивалась своевременно.

Позиция Рами

Агент игрока Косо Руис заявляет обратное. По его словам, инициатором расторжения договора стала сторона футболиста. Причина — невыплата заработной платы. Агент утверждает, что клуб не выплатил игроку ни одного евро.

"Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от "Сочи" ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS", — приводит слова Руиса РИА "Новости".

Карьера Рами

Рами до 2019 года успешно выступал в различных командах, это:

  • "Лилль";
  • "Валенсия";
  • "Милан";
  • "Севилья".

Футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а с "Севильей" выиграл Лигу Европы. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В августе 2019 года подписал контракт с "Фенербахче", но провёл в составе команды всего шесть матчей. В феврале 2020 года контракт с турками был расторгнут, после чего последовал "Сочи".

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Федун рассказал, как организовать матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.

По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.

"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.

По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.

"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.

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Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.

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Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что ощутил разочарование от трансфера Марио Балотелли. Контракт между сторонами не будет продлён, итальянский форвард покинет клуб после завершения сезона, сообщает Football Italia.

Балотелли проигнорировал возобновление тренировочного процесса в "Брешии". Форвард подписал контракт с клубом в августе 2019 года, после чего провёл в Серии А 19 матчей и забил пять голов.

Контракт форварда будет аннулирован автоматически. В договоре прописан пункт, согласно которому Балотелли покинет клуб, если команда вылетит в Серию В. Сейчас "Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице.

"Мы не подписывали Балотелли ради медиа-эффекта, мы действительно верили в то, что он внесет важный вклад в нашу игру. Мы разочарованы в нем", — заявил Челлино.

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В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедово. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

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