Чемпион мира Рами подаст в суд на "Сочи"

Французский защитник Адиль Рами не будет выступать за "Сочи". Футболист подписал контракт с клубом в феврале 2020 года, но не провёл ни одного матча. Договор между сторонами расторгнут 26 мая.

Из-за этого разгорелся скандал. Источник в "Сочи" утверждает, что футболист скрыл тяжёлую травму, из-за которой вряд ли сможет продолжить карьеру. Из-за этого договор был аннулирован, поэтому футболист не получил бонусов. Вместе с тем зарплата игроку выплачивалась своевременно.

Позиция Рами

Агент игрока Косо Руис заявляет обратное. По его словам, инициатором расторжения договора стала сторона футболиста. Причина — невыплата заработной платы. Агент утверждает, что клуб не выплатил игроку ни одного евро.

"Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от "Сочи" ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS", — приводит слова Руиса РИА "Новости".

Карьера Рами

Рами до 2019 года успешно выступал в различных командах, это:

"Лилль";

"Валенсия";

"Милан";

"Севилья".

Футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а с "Севильей" выиграл Лигу Европы. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

В августе 2019 года подписал контракт с "Фенербахче", но провёл в составе команды всего шесть матчей. В феврале 2020 года контракт с турками был расторгнут, после чего последовал "Сочи".