Французский защитник Адиль Рами не будет выступать за "Сочи". Футболист подписал контракт с клубом в феврале 2020 года, но не провёл ни одного матча. Договор между сторонами расторгнут 26 мая.
Из-за этого разгорелся скандал. Источник в "Сочи" утверждает, что футболист скрыл тяжёлую травму, из-за которой вряд ли сможет продолжить карьеру. Из-за этого договор был аннулирован, поэтому футболист не получил бонусов. Вместе с тем зарплата игроку выплачивалась своевременно.
Агент игрока Косо Руис заявляет обратное. По его словам, инициатором расторжения договора стала сторона футболиста. Причина — невыплата заработной платы. Агент утверждает, что клуб не выплатил игроку ни одного евро.
"Они вообще ничего не платили, никаких денег. Не было даже подписного бонуса, о котором говорили некоторые СМИ. Мы не получили от "Сочи" ни одного евро с того дня, как подписали контракт. Теперь будем обращаться в ФИФА и в CAS", — приводит слова Руиса РИА "Новости".
Рами до 2019 года успешно выступал в различных командах, это:
Футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а с "Севильей" выиграл Лигу Европы. В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
В августе 2019 года подписал контракт с "Фенербахче", но провёл в составе команды всего шесть матчей. В феврале 2020 года контракт с турками был расторгнут, после чего последовал "Сочи".
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.
По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.
"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.
По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.
"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.
Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что ощутил разочарование от трансфера Марио Балотелли. Контракт между сторонами не будет продлён, итальянский форвард покинет клуб после завершения сезона, сообщает Football Italia.
Балотелли проигнорировал возобновление тренировочного процесса в "Брешии". Форвард подписал контракт с клубом в августе 2019 года, после чего провёл в Серии А 19 матчей и забил пять голов.
Контракт форварда будет аннулирован автоматически. В договоре прописан пункт, согласно которому Балотелли покинет клуб, если команда вылетит в Серию В. Сейчас "Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице.
"Мы не подписывали Балотелли ради медиа-эффекта, мы действительно верили в то, что он внесет важный вклад в нашу игру. Мы разочарованы в нем", — заявил Челлино.
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