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Источник Правда.Ру

Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Британский боксёр Тайсон Фьюри дал своё согласие на бой с 53-летним американцем Майком Тайсоном. Вместе с тем действующий чемпион WBC отметил, что из этой идеи вряд ли что-то получится.

Ранее сообщалось, что бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону предложили провести выставочный бой. Соперником может стать Эвандер Холифилд, но называется и имя Фьюри.

"Мне позвонили и спросили, согласился бы я на бой с Тайсоном. Я сказал: "Да, чёрт возьми!". Но не думаю, что из этого действительно может что-то получиться. И Тайсон, и Холифилд старые. Но кто я такой, чтобы рассуждать об их возможностях?" — приводит Sky слова Фьюри.

Тайсон Фьюри

Фьюри остаётся непобеждённым боксёром. Один из его 31-го поединка завершился вничью — в декабре 2018 года против Деонтея Уайлдера.

В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко, завоевав пояса по версиям WBA, WBO, IBF. Позже был лишён титулов из-за отказа проводить защиту и возможного употребления запрещённых веществ.

После перерыва в 2,5 года вернулся на ринг, провёл шесть боёв и в феврале 2020 года завоевал титул по версии WBC, победив Уайлдера нокаутом в седьмом раунде.

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В Подмосковье задержали грабителей супермаркетов

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Московской области задержали группу мужчин, которые грабили супермаркеты, заодно вскрывая расположенные там банкоматы и платежные терминалы.

Одно из преступлений в деталях зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины в масках с помощью ломов и кувалды проникли в один из супермаркетов в Домодедове. Оттуда они украли сигареты, алкоголь и более 620 тысяч рублей из банкомата.

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Магомед Исмаилов опубликовал видео драки с девушкой

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в Instagram опубликовал видео драки с девушкой во время тренировки. Ранее у спортсмена спросили, как он относится к женским единоборствам.

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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

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Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о чемпионском бое в легчайшей весовой категории. Ранее стало известно о том, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо завершил карьеру.

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Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном
Больше двух тысяч москвичей заболели коронавирусом за сутки
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