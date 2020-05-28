Британский боксёр Тайсон Фьюри дал своё согласие на бой с 53-летним американцем Майком Тайсоном. Вместе с тем действующий чемпион WBC отметил, что из этой идеи вряд ли что-то получится.
Ранее сообщалось, что бывшему абсолютному чемпиону мира Майку Тайсону предложили провести выставочный бой. Соперником может стать Эвандер Холифилд, но называется и имя Фьюри.
"Мне позвонили и спросили, согласился бы я на бой с Тайсоном. Я сказал: "Да, чёрт возьми!". Но не думаю, что из этого действительно может что-то получиться. И Тайсон, и Холифилд старые. Но кто я такой, чтобы рассуждать об их возможностях?" — приводит Sky слова Фьюри.
Фьюри остаётся непобеждённым боксёром. Один из его 31-го поединка завершился вничью — в декабре 2018 года против Деонтея Уайлдера.
В ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко, завоевав пояса по версиям WBA, WBO, IBF. Позже был лишён титулов из-за отказа проводить защиту и возможного употребления запрещённых веществ.
После перерыва в 2,5 года вернулся на ринг, провёл шесть боёв и в феврале 2020 года завоевал титул по версии WBC, победив Уайлдера нокаутом в седьмом раунде.
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