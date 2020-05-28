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Источник Правда.Ру

Драчёв может стать главным тренером сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Правление Союза биатлонистов России утвердило список тренеров национальной команды на сезон-2020/21. Главный тренер команды не был определён. Ранее на эту должность претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.

Специалист был включен в список тренеров, но по пресс-релизу СБР непонятно в каком качестве. Главным тренером может быть назначен глава СБР Владимир Драчёв. Его кандидатуру озвучил на правлении Сергей Чепиков, но решение не приняли.

Сам Драчёв готов совмещать две должности — главы СБР и главного тренера сборной.

"Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому", — приводит "РИА Новости" слова Драчёва.

Тренерский штаб сборной России

Несмотря на неопределённость с главным тренером, тренерский штаб команды был назначен. В мужской сборной старшим тренером будет Юрий Каминский, который ранее работал с лыжниками. Остался в составе Сергей Белозёров, который был старшим тренером в прошлом сезоне.

Женскую команду возглавил Михаил Шашилов, который ранее работал в команде Свердловской области.

Мужская сборная

  • Старший тренер — Юрий Каминский.
  • Максим Максимов.
  • Артём Истомин.
  • Сергей Белозёров.
  • Сергей Идинов.

Женская сборная

  • Старший тренер — Михаил Шашилов.
  • Николай Загурский.
  • Сергей Коновалов.
  • Евгений Куваев.
  • Алексей Волков.
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Жертвами коронавируса в России за сутки стали 174 человека. С начала эпидемии их уже 4142 человека.

Как сообщает оперативный штаб, за сутки в стране выявлено 8371 новый случай коронавируса. Медики отмечают, что у 42,5% пациентов не было внешних симптомов заболевания. Сутками ранее в России было 8338 новых заболевших, а летальных исходов — 161.

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В Воронежской области раскрыто убийство девятилетней девочки

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Как выяснило следствие, 9-летняя девочка ушла из дома в селе 2-е Никольское Бобровского района Воронежской области вечером 25 мая. Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы сообщили лишь спустя двое суток.

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В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Стали известны кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону. Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.

Фамилии были озвучены на заседании правления СБР. Кандидатуры старших тренеров должны быть утверждены в министерстве спорта, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России пока останется без главного тренера. Валерий Польховский был снят с кандидатуры на этот пост решением правления. Другого варианта у СБР пока нет.

Юрий Каминский

Ранее специалист не работал в биатлоне. Он готовил сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде-2014, а в последние годы работал в Казахстане.

Михаил Шашилов

Шашилов — тренер Светланы Мироновой и Анастасии Шевченко. Сейчас работает с биатлонистами в Свердловской области.

сбр биатлон

Сборная России по биатлону осталась без главного тренера

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды. Такое решение было принято на заседании правления организации.

Место главного тренера останется вакантным — других кандидатов у правления пока нет.

"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", — приводит ТАСС слова Драчёва.

СБР должен подготовить список тренерского штаба для утверждения в министерстве спорта. Правление ранее приняло решение о назначении Польховского, но за этим последовали скандалы вокруг Драчёва и позиции главы СБР.

Тренером мужской команды должен был стать Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Против кандидатур выступил Драчёв.

сбр биатлон владимир драчёв валерий польховский

Названа дата выборов нового главы Союза биатлонистов России

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) была выбрана дата проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. Выборы главы организации состоятся 11 июля, сообщает News. ru.

Отвечать за проведение конференции будет член правления Виктор Майгуров. Потенциальные кандидаты должны будут представить презентацию своей программы.

Против проведения выборов голосовали:

  • Владимир Драчёв;
  • Сергей Чепиков;
  • Сергей Тарасов.

Сейчас СБР возглавляет Владимир Драчёв. Срок его полномочий истекает в мае 2022 года.

сбр биатлон владимир драчев
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