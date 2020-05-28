Драчёв может стать главным тренером сборной России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России утвердило список тренеров национальной команды на сезон-2020/21. Главный тренер команды не был определён. Ранее на эту должность претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.

Специалист был включен в список тренеров, но по пресс-релизу СБР непонятно в каком качестве. Главным тренером может быть назначен глава СБР Владимир Драчёв. Его кандидатуру озвучил на правлении Сергей Чепиков, но решение не приняли.

Сам Драчёв готов совмещать две должности — главы СБР и главного тренера сборной.

"Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому", — приводит "РИА Новости" слова Драчёва.

Тренерский штаб сборной России

Несмотря на неопределённость с главным тренером, тренерский штаб команды был назначен. В мужской сборной старшим тренером будет Юрий Каминский, который ранее работал с лыжниками. Остался в составе Сергей Белозёров, который был старшим тренером в прошлом сезоне.

Женскую команду возглавил Михаил Шашилов, который ранее работал в команде Свердловской области.

Мужская сборная

Старший тренер — Юрий Каминский.

Максим Максимов.

Артём Истомин.

Сергей Белозёров.

Сергей Идинов.

Женская сборная