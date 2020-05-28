Правление Союза биатлонистов России утвердило список тренеров национальной команды на сезон-2020/21. Главный тренер команды не был определён. Ранее на эту должность претендовал вице-президент СБР Валерий Польховский.
Специалист был включен в список тренеров, но по пресс-релизу СБР непонятно в каком качестве. Главным тренером может быть назначен глава СБР Владимир Драчёв. Его кандидатуру озвучил на правлении Сергей Чепиков, но решение не приняли.
Сам Драчёв готов совмещать две должности — главы СБР и главного тренера сборной.
"Я с большим удовольствием совмещал бы должности президента и главного тренера, думаю, можно рассматривать эту кандидатуру. Потому что это было бы правильно, совместить все в одном лице, и я, в принципе, готов к этому", — приводит "РИА Новости" слова Драчёва.
Несмотря на неопределённость с главным тренером, тренерский штаб команды был назначен. В мужской сборной старшим тренером будет Юрий Каминский, который ранее работал с лыжниками. Остался в составе Сергей Белозёров, который был старшим тренером в прошлом сезоне.
Женскую команду возглавил Михаил Шашилов, который ранее работал в команде Свердловской области.
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Стали известны кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону. Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Фамилии были озвучены на заседании правления СБР. Кандидатуры старших тренеров должны быть утверждены в министерстве спорта, сообщает ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России пока останется без главного тренера. Валерий Польховский был снят с кандидатуры на этот пост решением правления. Другого варианта у СБР пока нет.
Ранее специалист не работал в биатлоне. Он готовил сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде-2014, а в последние годы работал в Казахстане.
Шашилов — тренер Светланы Мироновой и Анастасии Шевченко. Сейчас работает с биатлонистами в Свердловской области.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды. Такое решение было принято на заседании правления организации.
Место главного тренера останется вакантным — других кандидатов у правления пока нет.
"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", — приводит ТАСС слова Драчёва.
СБР должен подготовить список тренерского штаба для утверждения в министерстве спорта. Правление ранее приняло решение о назначении Польховского, но за этим последовали скандалы вокруг Драчёва и позиции главы СБР.
Тренером мужской команды должен был стать Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Против кандидатур выступил Драчёв.
На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) была выбрана дата проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. Выборы главы организации состоятся 11 июля, сообщает News. ru.
Отвечать за проведение конференции будет член правления Виктор Майгуров. Потенциальные кандидаты должны будут представить презентацию своей программы.
Против проведения выборов голосовали:
Сейчас СБР возглавляет Владимир Драчёв. Срок его полномочий истекает в мае 2022 года.
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