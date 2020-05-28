Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.
В апреле зарплаты по договорённости с футболистами были сокращены на 40%. Сейчас идут переговоры о снижении зарплаты за май. Игроки красно-белых в этом месяце возобновили тренировки и ведут подготовку к окончанию турнира.
"Спасибо ребятам и тренерам за то, что поддержали клуб и его работников. Все подошли к вопросу адекватно, с реальным пониманием проблемы — никто не выступал против.
Что касается мая, то мы сейчас ведем переговоры, они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, но финальные параметры еще не выработаны", — приводит "СЭ" слова Цорна.
Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 28 очков. До окончания чемпионата "Спартаку" необходимо провести восемь матчей:
Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что ощутил разочарование от трансфера Марио Балотелли. Контракт между сторонами не будет продлён, итальянский форвард покинет клуб после завершения сезона, сообщает Football Italia.
Балотелли проигнорировал возобновление тренировочного процесса в "Брешии". Форвард подписал контракт с клубом в августе 2019 года, после чего провёл в Серии А 19 матче и забил 5 голов.
Контракт форварда будет аннулирован автоматически. В договоре прописан пункт, согласно которому Балотелли покинет клуб, если команда вылетит в Серию В. Сейчас "Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице.
"Мы не подписывали Балотелли ради медиа-эффекта, мы действительно верили в то, что он внесет важный вклад в нашу игру. Мы разочарованы в нем", — заявил Челлино.
"Бавария" сообщила о продаже медицинских масок со своей символикой на 250 тыс. евро. Акцию организовали футболист Джошуа Киммих и Леон Горецка.
Деньги, собранные от продажи защитных средств, пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Отмечается, что маски были сшиты из клубных шарфов мюнхенского клуба.
В мире по последним данным зарегистрировано более 5,5 млн случаев заражения COVID-19. Более 350 тыс. человек скончались.
Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.
"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.
Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.
Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.
По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.
"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.
По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.
"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.