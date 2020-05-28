Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.

В апреле зарплаты по договорённости с футболистами были сокращены на 40%. Сейчас идут переговоры о снижении зарплаты за май. Игроки красно-белых в этом месяце возобновили тренировки и ведут подготовку к окончанию турнира.

"Спасибо ребятам и тренерам за то, что поддержали клуб и его работников. Все подошли к вопросу адекватно, с реальным пониманием проблемы — никто не выступал против. Что касается мая, то мы сейчас ведем переговоры, они пока не закончены. Игроки проявляют понимание, но финальные параметры еще не выработаны", — приводит "СЭ" слова Цорна.

"Спартак" в чемпионате РПЛ

Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда набрала 28 очков. До окончания чемпионата "Спартаку" необходимо провести восемь матчей: