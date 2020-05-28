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Источник Правда.Ру

Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что ощутил разочарование от трансфера Марио Балотелли. Контракт между сторонами не будет продлён, итальянский форвард покинет клуб после завершения сезона, сообщает Football Italia.

Балотелли проигнорировал возобновление тренировочного процесса в "Брешии". Форвард подписал контракт с клубом в августе 2019 года, после чего провёл в Серии А 19 матче и забил 5 голов.

Контракт форварда будет аннулирован автоматически. В договоре прописан пункт, согласно которому Балотелли покинет клуб, если команда вылетит в Серию В. Сейчас "Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице.

"Мы не подписывали Балотелли ради медиа-эффекта, мы действительно верили в то, что он внесет важный вклад в нашу игру. Мы разочарованы в нем", — заявил Челлино.

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Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов

Россия

Министерство финансов по распоряжению Михаила Мишустина перевело 100 миллиардов рублей 56 регионам, которые пострадали от коронавирусной пандемии.

"Средства направят в те субъекты, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов", — уточнили в ведомстве.

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Федун рассказал, как организовать матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.

По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.

"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.

По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.

"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.

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В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Россия

Еще две недели в Хабаровском крае будет действовать режим самоизоляции. Его продлили до 10 июня.

Такое решение приняли краевые власти. Об этом на своей странице в социальной сети написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Ранее в регионе планировали отменить самоизоляцию с 1 июня.

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"Бавария" заработала 250 тыс. евро на продаже масок

Спорт » Командные виды » Футбол

"Бавария" сообщила о продаже медицинских масок со своей символикой на 250 тыс. евро. Акцию организовали футболист Джошуа Киммих и Леон Горецка.

Деньги, собранные от продажи защитных средств, пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Отмечается, что маски были сшиты из клубных шарфов мюнхенского клуба.

В мире по последним данным зарегистрировано более 5,5 млн случаев заражения COVID-19. Более 350 тыс. человек скончались.

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Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о снижении зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Чемпионат России был приостановлен 17 марта. Возобновление турнира ожидается 21 июня.

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