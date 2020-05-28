Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован

Президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что ощутил разочарование от трансфера Марио Балотелли. Контракт между сторонами не будет продлён, итальянский форвард покинет клуб после завершения сезона, сообщает Football Italia.

Балотелли проигнорировал возобновление тренировочного процесса в "Брешии". Форвард подписал контракт с клубом в августе 2019 года, после чего провёл в Серии А 19 матче и забил 5 голов.

Контракт форварда будет аннулирован автоматически. В договоре прописан пункт, согласно которому Балотелли покинет клуб, если команда вылетит в Серию В. Сейчас "Брешия" занимает 20-е место в турнирной таблице.