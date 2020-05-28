Президент UFC Дана Уайт рассказал о чемпионском бое в легчайшей весовой категории. Ранее стало известно о том, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо завершил карьеру.
За вакантный пояс сразятся россиянин Пётр Ян и бразилец Жозе Алдо. Место и дата поединка станут известны позже.
"Мы можем объявить о бое Яна и Алдо за титул. Место и дата поединка ещё не определены", — приводит ESPN слова Уайта.
27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года. Россиянин победил таких соперников:
Последний бой провёл в декабре 2019 года. Его бой с Файбером был признан событием вечера.
33-летний Алдо в своём активе имеет 34 боя, в которых одержал 28 побед. В последних шести поединках он потерпел четыре поражения. В 2017 году он дважды проиграл Максу Холлуэю, в 2018 победил Рената Мойкана и Джереми Стивенса.
В 2019 году уступил Александру Волкановски и Марлону и Мораису.
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Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.
Осия — тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:
По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.
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