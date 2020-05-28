Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о чемпионском бое в легчайшей весовой категории. Ранее стало известно о том, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо завершил карьеру.

За вакантный пояс сразятся россиянин Пётр Ян и бразилец Жозе Алдо. Место и дата поединка станут известны позже.

"Мы можем объявить о бое Яна и Алдо за титул. Место и дата поединка ещё не определены", — приводит ESPN слова Уайта.

Пётр Ян

27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года. Россиянин победил таких соперников:

Тэруто Исихара;

Джин Су Сон;

Дуглас Силва ди Андради;

Джон Додсон;

Джимми Ривера;

Юрайя Файбер.

Последний бой провёл в декабре 2019 года. Его бой с Файбером был признан событием вечера.

Жозе Алдо

33-летний Алдо в своём активе имеет 34 боя, в которых одержал 28 побед. В последних шести поединках он потерпел четыре поражения. В 2017 году он дважды проиграл Максу Холлуэю, в 2018 победил Рената Мойкана и Джереми Стивенса.

В 2019 году уступил Александру Волкановски и Марлону и Мораису.