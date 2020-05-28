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Источник Правда.Ру

Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Президент UFC Дана Уайт рассказал о чемпионском бое в легчайшей весовой категории. Ранее стало известно о том, что чемпион в этом дивизионе Генри Сехудо завершил карьеру.

За вакантный пояс сразятся россиянин Пётр Ян и бразилец Жозе Алдо. Место и дата поединка станут известны позже.

"Мы можем объявить о бое Яна и Алдо за титул. Место и дата поединка ещё не определены", — приводит ESPN слова Уайта.

Пётр Ян

27-летний Ян в своей карьере провёл 15 поединков, 14 из которых выиграл. В UFC он выступает с июня 2018 года. Россиянин победил таких соперников:

  • Тэруто Исихара;
  • Джин Су Сон;
  • Дуглас Силва ди Андради;
  • Джон Додсон;
  • Джимми Ривера;
  • Юрайя Файбер.

Последний бой провёл в декабре 2019 года. Его бой с Файбером был признан событием вечера.

Жозе Алдо

33-летний Алдо в своём активе имеет 34 боя, в которых одержал 28 побед. В последних шести поединках он потерпел четыре поражения. В 2017 году он дважды проиграл Максу Холлуэю, в 2018 победил Рената Мойкана и Джереми Стивенса.

В 2019 году уступил Александру Волкановски и Марлону и Мораису.

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Трамп откапывает топор войны против соцсетей

Мир

Президент США Дональд Трамп,оскорбленный тем, что Twitter пометил один из его постов, как "фейк", похоже, готов объявить войну социальным сетям.

twitter соцсети дональд трамп

Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российская актриса Елена Воробей рассказала изданию "Собеседник" о том, что безработица среди артистов коснулась и ее.

"Меня это, конечно же, заставляет нервничать", — поделилась артистка.

Воробей также рассказала о том, что ей пришлось продать свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", — пояснила она.

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Магомед Исмаилов опубликовал видео драки с девушкой

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов в Instagram опубликовал видео драки с девушкой во время тренировки. Ранее у спортсмена спросили, как он относится к женским единоборствам.

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Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.

Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.

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Тренер по ММА Осия задержан по подозрению в убийстве бизнесмена

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Сотрудники полиции задержали группу из пяти человек по подозрению в убийстве владельца ТЦ "Всё" Николая Леонова в июне 2019 года. Среди задержанных оказался известный тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия.

По сведениям "МК", также задержаны житель Солнечногорска, два жителя Мытищ и ранее судимый 45-летний житель Москвы. Информация о том, что именно сделал каждый из задержанных, не разглашается.

Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.

Владимир Осия

Осия — тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:

  • Магомед Исмаилов;
  • Анатолий Малыхин;
  • Армен Гулаян;
  • Али Абдулхаликов.

По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.

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