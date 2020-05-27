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Источник Правда.Ру

Федун рассказал, как организовать матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своём отношении к возможному проведению матчей со зрителями. Красно-белые готовы организовать игры в присутствии болельщиков на трибунах.

По словам Федуна, это можно сделать с соблюдением всех норм безопасности.

"Мы готовы выпускать маски и перчатки со своей символикой и раздавать всем на входе и прилагать их к абонементу. Во-вторых, на стадионе между зрителями возможно санитарное расстояние два-три метра", — приводит "СЭ" слова Федуна.

По оценке владельца "Спартака", стадион в таком случае будет заполнен на одну треть.

"Понятно, что стадион будет собирать 15 тыс. зрителей, а не 45 тыс., но это также поможет и избежать толкучки на выходах. Я думаю, что зрители будут счастливы снова выйти на матчи, а риски заражения будут ниже, чем в метро и автобусе", — заявил Федун.

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Потерявшие работу ИП получат пособие по безработице

Экономика

Индивидуальных предпринимателей России, потерявших бизнес из-за кризиса, поддержат. Им выплатят пособие по безработице.

По решению президента России Владимира Путина, размер пособия будет максимальным.

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РФС ведёт переговоры с правительством о возвращении фанатов на трибуны

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.

По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.

В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.

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Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Омбудсмен призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет

Экономика

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно нужно распространить и на подростков 16 и 17 лет.

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"Бавария" заработала 250 тыс. евро на продаже масок

Спорт » Командные виды » Футбол

"Бавария" сообщила о продаже медицинских масок со своей символикой на 250 тыс. евро. Акцию организовали футболист Джошуа Киммих и Леон Горецка.

Деньги, собранные от продажи защитных средств пойдут на борьбу с пандемией коронавируса. Отмечается, что маски были сшиты из клубных шарфов мюнхенского клуба.

В мире по последним данным зарегистрировано более 5,5 млн случае заражения COVID-19. Более 350 тыс. человек скончались.

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