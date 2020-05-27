На заседании правления Союза биатлонистов России (СБР) была выбрана дата проведения внеочередной отчётно-выборной конференции. Выборы главы организации состоятся 11 июля, сообщает News. ru.
Отвечать за проведение конференции будет член правления Виктор Майгуров. Потенциальные кандидаты должны будут представить презентацию своей программы.
Против проведения выборов голосовали:
Сейчас СБР возглавляет Владимир Драчёв. Срок его полномочий истекает в мае 2022 года.
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Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что выборы глав Союза биатлонистов России (СБР) необходимо провести как можно скорее. По его словам, сделать это можно в режиме видеоконференции, что не противоречит уставу организации.
Ранее правление СБР назначило внеочередную выборную конференцию, на которой должно состояться голосование за кандидатов на пост главы организации. Президентом союза является Владимир Драчёв, его полномочия истекают в 2022 году.
Ранее сам Драчёв заявил, что решение о проведении выборов было принято неправомерно. Позже в СБР разгорелся скандал из-за кандидатур в тренерский штаб команды. По словам Васильева, избежать конфликта можно при помощи выборов.
"Внеочередную конференцию можно провести удаленно, и уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется", — приводит ТАСС слова Васильева.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды. Такое решение было принято на заседании правления организации.
Место главного тренера останется вакантным — других кандидатов у правления пока нет.
"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", — приводит ТАСС слова Драчёва.
СБР должен подготовить список тренерского штаба для утверждения в министерстве спорта. Правление ранее приняло решение о назначении Польховского, но за этим последовали скандалы вокруг Драчёва и позиции главы СБР.
Тренером мужской команды должен был стать Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Против кандидатур выступил Драчёв.
Стали известны кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону. Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Фамилии были озвучены на заседании правления СБР. Кандидатуры старших тренеров должны быть утверждены в министерстве спорта, сообщает ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России пока останется без главного тренера. Валерий Польховский был снят с кандидатуры на этот пост решением правления. Другого варианта у СБР пока нет.
Ранее специалист не работал в биатлоне. Он готовил сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде-2014, а в последние годы работал в Казахстане.
Шашилов — тренер Светланы Мироновой и Анастасии Шевченко. Сейчас работает с биатлонистами в Свердловской области.
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