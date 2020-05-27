Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Клубы английской премьер-лиги получили право проводить тренировки с полным контактом. Сегодня команды проголосовали за второй этап снятия ограничений и возобновления чемпионата Англии
Ранее командам разрешили проводить тренировки только в индивидуальном порядке. Чемпионат был приостановлен в марте и должен возобновиться в июне. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Английским клубам необходимо провести 9-10 игр в чемпионате. С большим преимуществом в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль".
Израильские ученые разработали специальную "умную" палату, в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различными датчиками для полной имитации процесса лечения.
Австрийская корпорация Red Bull отреагировала на информацию о переговорах с футбольным клубом "Уфа". По словам представителя российского офиса Арины Лавровой, сообщение не соответствует действительности.
"Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в "Уфу"? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров", — приводит "Чемпионат" слова Лавровой.
Ранее сообщалось, что интерес к "Уфе" высказали Red Bull и City Football Group.
Суд признал виновной 45-летнюю жительницу Свердловской области в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть ребенка.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.