Стали известны кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону. Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Фамилии были озвучены на заседании правления СБР. Кандидатуры старших тренеров должны быть утверждены в министерстве спорта, сообщает ТАСС.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России пока останется без главного тренера. Валерий Польховский был снят с кандидатуры на этот пост решением правления. Другого варианта у СБР пока нет.
Ранее специалист не работал в биатлоне. Он готовил сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде-2014, а в последние годы работал в Казахстане.
Шашилов — тренер Светланы Мироновой и Анастасии Шевченко. Сейчас работает с биатлонистами в Свердловской области.
Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры с правительством по поводу возвращения болельщиков на трибуны. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня, в организации считают, что в ограниченном количестве фанатов можно пускать на стадион.
По сведениям Telegram-канала "Мутко против", вопрос подняли представители клубов на заседании исполкома РФС. Точное количество зрителей на трибунах, которое будет разрешено, неизвестно.
В последних турах перед остановкой чемпионата в Москве матчи проходили в присутствии не более 5000 зрителей.
Израильские ученые разработали специальную "умную палату", в которой будут проверять новые медицинские технологии. Испытания будут проводиться на манекенах, которые снабжены различные датчики для полной имитации процесса лечения.
Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что выборы глав Союза биатлонистов России (СБР) необходимо провести как можно скорее. По его словам, сделать это можно в режиме видеоконференции, что не противоречит уставу организации.
Ранее правление СБР назначило внеочередную выборную конференцию, на которой должно состояться голосование за кандидатов на пост главы организации. Президентом союза является Владимир Драчёв, его полномочия истекают в 2022 году.
Ранее сам Драчёв заявил, что решение о проведении выборов было принято неправомерно. Позже в СБР разгорелся скандал из-за кандидатур в тренерский штаб команды. По словам Васильева, избежать конфликта можно при помощи выборов.
"Внеочередную конференцию можно провести удаленно, и уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется", — приводит ТАСС слова Васильева.
Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии. С командой он будет работать до Олимпиады-2022.
По словам Касперовича, на работе с Александром Логиновым это никак не скажется. Вместе с болгарской командой специалист остаётся в сборной Санкт-Петербурга.
"На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга", — заявил Касперович в комментарии "СЭ".
Кроме того, Касперович отреагировал на слова главы СБР Владимриа Драчёва, который негативно воспринял информацию о его переходе в болгарскую команду.
"Драчев уже в прессе все сказал, подтвердил свое негативное отношение. Мол, а кто он, только одну гонку выиграл. Ну хорошо, баба с возу, кобыле легче. Я не собираюсь брать реванш, а хочу просто поработать. И проблем с аккредитацией не будет", — заявил Касперович.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды. Такое решение было принято на заседании правления организации.
Место главного тренера останется вакантным — других кандидатов у правления пока нет.
"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", — приводит ТАСС слова Драчёва.
СБР должен подготовить список тренерского штаба для утверждения в министерстве спорта. Правление ранее приняло решение о назначении Польховского, но за этим последовали скандалы вокруг Драчёва и позиции главы СБР.
Тренером мужской команды должен был стать Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Против кандидатур выступил Драчёв.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.