В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России

Стали известны кандидаты в тренерский штаб сборной России по биатлону. Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.

Фамилии были озвучены на заседании правления СБР. Кандидатуры старших тренеров должны быть утверждены в министерстве спорта, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России пока останется без главного тренера. Валерий Польховский был снят с кандидатуры на этот пост решением правления. Другого варианта у СБР пока нет.

Юрий Каминский

Ранее специалист не работал в биатлоне. Он готовил сборную России по лыжным гонкам к Олимпиаде-2014, а в последние годы работал в Казахстане.

Михаил Шашилов

Шашилов — тренер Светланы Мироновой и Анастасии Шевченко. Сейчас работает с биатлонистами в Свердловской области.