Сборная России по биатлону осталась без главного тренера

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, что Валерий Польховский не будет рекомендован на пост главного тренера национальной команды. Такое решение было принято на заседании правления организации.

Место главного тренера останется вакантным — других кандидатов у правления пока нет.

"Польховский не остается, на данный момент [другой кандидатуры] пока не будет", — приводит ТАСС слова Драчёва.

СБР должен подготовить список тренерского штаба для утверждения в министерстве спорта. Правление ранее приняло решение о назначении Польховского, но за этим последовали скандалы вокруг Драчёва и позиции главы СБР.

Тренером мужской команды должен был стать Роберт Кабуков, женской — Владимир Королькевич. Против кандидатур выступил Драчёв.