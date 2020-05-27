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Источник Правда.Ру

Президент ЦСКА предложил вернуть болельщиков на стадионы

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.

"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.

Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.

Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

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Английским футбольным клубам разрешили контактные тренировки

Спорт » Командные виды » Футбол

Клубы английской премьер-лиги получили право проводить тренировки с полным контактом. Сегодня команды проголосовали за второй этап снятия ограничений и возобновления чемпионата Англии

Ранее командам разрешили проводить тренировки только в индивидуальном порядке. Чемпионат был приостановлен в марте и должен возобновиться в июне. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Английским клубам необходимо провести 9-10 игр в чемпионате. С большим преимуществом в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль".

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В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.

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Red Bull не планирует инвестировать в "Уфу"

Спорт » Командные виды » Футбол

Австрийская корпорация Red Bull отреагировала на информацию о переговорах с футбольным клубом "Уфа". По словам представителя российского офиса Арины Лавровой, сообщение не соответствует действительности.

"Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в "Уфу"? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров", — приводит "Чемпионат" слова Лавровой.

Ранее сообщалось, что интерес к "Уфе" высказали Red Bull и City Football Group.

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Почти 400 тыс. заявок на оказание услуг выполнили соцработники

Общество

Больше миллиона звонков приняли специалисты горячей линии по вопросам коронавирусу. Колл-центр работает уже два месяца.

Его открыли 23 марта в Москве, чтобы россияне смогли получить развернутые ответы на свои вопросы.

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Собянин рассказал об освобождении коек от зараженных COVID-19

Россия » Центр » Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что почти половина коек в больницах, которые были предназначены для лечения коронавирусных больных уже свободны.

"Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого жесткого такого сценария, и теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать вводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили, и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода", — отметил Собянин.

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