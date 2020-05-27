Австрийская корпорация Red Bull отреагировала на информацию о переговорах с футбольным клубом "Уфа". По словам представителя российского офиса Арины Лавровой, сообщение не соответствует действительности.
"Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в "Уфу"? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров", — приводит "Чемпионат" слова Лавровой.
Ранее сообщалось, что интерес к "Уфе" высказали Red Bull и City Football Group.
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о том, что в Москве будут продолжать снимать ограничения, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
По словам градоначальника, в столице планируется открытие непродовольственных магазинов и центров бытовых услуг, которые не предполагают длительного контакта с клиентом. Также будут разработаны меры для разрешения прогулок жителям Москвы.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что футбол без присутствия болельщиков на стадионах не вызывает такого интереса, как с ними. По мнению руководителя клуба, чемпионат России необходимо возобновить с фанатами на трибунах.
"Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах. Возможно, о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса", — приводит Sport24 слова Гинера.
Ранее сообщалось, что чемпионат РПЛ будет возобновлён 21 июня, а окончен 26 июля. Каждой команде необходимо провести по восемь матчей.
Отметим, в Москве и других регионах продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
Клубы английской премьер-лиги получили право проводить тренировки с полным контактом. Сегодня команды проголосовали за второй этап снятия ограничений и возобновления чемпионата Англии
Ранее командам разрешили проводить тренировки только в индивидуальном порядке. Чемпионат был приостановлен в марте и должен возобновиться в июне. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.
Английским клубам необходимо провести 9-10 игр в чемпионате. С большим преимуществом в турнирной таблице лидирует "Ливерпуль".
Врачи и медперсонал из московских клиник отправят в регионы. Они будут помогать коллегам в борьбе с коронавирусом.
Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.