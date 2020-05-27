Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.
"Действительно, "Уфа", будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании", — приводит "СЭ" слова Мурзагулова.
Компания владеет пятью футбольными клубами из разных городов:
CFG является владельцем "Манчестер Сити", а также ещё восьми клубов из разных стран:
Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.
"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — приводит "Советский спорт" слова Касаткиной.
23-летняя теннисистка в своей карьере выиграла два титула WTA. В 2018 году она вошла в десятку рейтинга организации.
Касаткина на данный момент заработала чуть более 5 млн долларов призовых.
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в клуб из Германии. Это единственный легионер, который отсутствует во время подготовки к возобновлению сезона, сообщает ТАСС.
"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе "Локо".
Причина отсутствия футболиста не разглашается. У игрока действует контракт до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 немецкий защитник отыграл 24 матча во всех турнирах.
Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает РИА "Новости".
"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что зафиксированы случаи заражения COVID-19 в шести клубах:
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.