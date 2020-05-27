Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в клуб из Германии. Это единственный легионер, который отсутствует во время подготовки к возобновлению сезона, сообщает ТАСС.
"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе "Локо".
Причина отсутствия футболиста не разглашается. У игрока действует контракт до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 немецкий защитник отыграл 24 матча во всех турнирах.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.
Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.
"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — приводит "Советский спорт" слова Касаткиной.
23-летняя теннисистка в своей карьере выиграла два титула WTA. В 2018 году она вошла в десятку рейтинга организации.
Касаткина на данный момент заработала чуть более 5 млн долларов призовых.
Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.
Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает РИА "Новости".
"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.
РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что зафиксированы случаи заражения COVID-19 в шести клубах:
Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".
"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.