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Источник Правда.Ру

Хёведес не вернулся в расположение "Локомотива"

Спорт » Командные виды » Футбол

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в клуб из Германии. Это единственный легионер, который отсутствует во время подготовки к возобновлению сезона, сообщает ТАСС.

"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе "Локо".

Причина отсутствия футболиста не разглашается. У игрока действует контракт до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 немецкий защитник отыграл 24 матча во всех турнирах.

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Более десятка подпольных оружейных мастерских выявила ФСБ

Силовые структуры » ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли деятельность 13-ти оружейных мастерских, в которых занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлением боеприпасов.

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Дарья Касаткина: "Русским футболистам точно переплачивают"

Спорт » Командные виды » Футбол

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.

"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — приводит "Советский спорт" слова Касаткиной.

23-летняя теннисистка в своей карьере выиграла два титула WTA. В 2018 году она вошла в десятку рейтинга организации.

Касаткина на данный момент заработала чуть более 5 млн долларов призовых.

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В "Уфе" подтвердили переговоры с иностранными инвесторами

Спорт » Командные виды » Футбол

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов подтвердил интерес со стороны иностранных инвесторов к клубу. Ранее сообщалось, что команду могут купить австрийский Red Bull или арабский City Football Group.

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УЕФА оставил вопрос доигровки РПЛ российским властям

Спорт » Командные виды » Футбол

Представитель УЕФА заявил, что организация не будет давать рекомендаций по вопросу доигрывания чемпионата России по футболу. Союз оставил решение Российской премьер-лиге (РПЛ) и властям России, сообщает РИА "Новости".

"У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги", — приводит издание слова представителя УЕФА.

РПЛ собирается возобновить чемпионат 21 июня. Ранее стало известно о том, что зафиксированы случаи заражения COVID-19 в шести клубах:

  • "Спартаке";
  • "Динамо";
  • "Оренбурге";
  • "Урале";
  • "Локомотиве";
  • "Рубине".
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Московская книжная ярмарка "Красная площадь" может пройти 6 июня

Культура

Руководитель управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал о том, что в Москве к 6 июня подготавливается проведение книжного фестиваля "Красная площадь".

"Могу тоже приоткрыть такую завесу: пока не объявлена информация, мы делаем все, чтобы в День русского языка 6 июня на Красной площади состоялась книжная ярмарка, которая проводится ежегодно. Если у нас все удастся, если мы согласуем регламент проведения с Роспотребнадзором, тогда у нас получится уникальная ситуация, когда книжная ярмарка, несмотря ни на что, ни на какие ограничения, на Красной площади будет проходить. Мы очень близки к объявлению, думаю, что в ближайшие дни нюансы будут решены, и мы уже сможем уверенно пригласить к участию в книжной ярмарке", — сказал Новиков в среду на заседании онлайн-форума "Книжный мир в новой реальности".

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