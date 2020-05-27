Хёведес не вернулся в расположение "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес не вернулся в клуб из Германии. Это единственный легионер, который отсутствует во время подготовки к возобновлению сезона, сообщает ТАСС.

"Хёведеса в расположении команды нет", - сообщили в пресс-службе "Локо".

Причина отсутствия футболиста не разглашается. У игрока действует контракт до лета 2021 года. В сезоне-2019/20 немецкий защитник отыграл 24 матча во всех турнирах.