Дарья Касаткина: "Русским футболистам точно переплачивают"

Теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём отношении к футболистам. По словам девушки, игрокам в России переплачивают.

"Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе — нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают", — приводит "Советский спорт" слова Касаткиной.

23-летний теннисистка в своей карьере выиграла 2 титула WTA. В 2018 году она вошла в десятку рейтинга организации.

Касаткина на данный момент заработала чуть более 5 млн долларов призовых.