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Источник Правда.Ру

Овечкин сообщил о рождении второго сына

Спорт » Командные виды » Хоккей

В семье хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился второй сын. О появлении мальчика на свет сообщил сам капитан "Кэпиталз".

"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!", — написал Овечкин в Instagram.

Анастасия в своём аккаунте сообщила подробности. Ребёнок родился весом 3 800 грамм и ростом 55 сантиметров.

"27 мая 2020 года родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин, — написала у себя в Instagram Шубская. — 55 сантиметров, 3 800 грамм. Мы самые счастливые!", — написала девушка.

Первый сын Овечкина родился 18 августа 2018 года. Пара назвала мальчика Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста.

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Порядка 200 человек обманули телефонные аферисты из Петербурга

Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

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В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Ковальчук рассказал, чем будет заниматься после ухода из спорта

Спорт » Командные виды » Хоккей

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук сообщил, что он ещё не определился с тем, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

"Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: "Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи". Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал", — рассказал хоккеист.

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Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Спорт » Командные виды » Хоккей

Певица Пелагея собралась официально разорвать отношения с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. О расставании пары стало известно в конце 2019 года, но до сих пор Полина и Иван состоят в браке, сообщает StarHit.

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.

Ранее сообщалось, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали измены Телегина. После расставания стало известно, что хоккеист встречается с Марией Гончар.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В КХЛ он провёл 308 матчей, в которых забил 33 шайбы и сделал 50 передач.

пелагея иван телегин
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