Овечкин сообщил о рождении второго сына

В семье хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился второй сын. О появлении мальчика на свет сообщил сам капитан "Кэпиталз".

"Спасибо тебе, моя любимая за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик!", — написал Овечкин в Instagram.

Анастасия в своём аккаунте сообщила подробности. Ребёнок родился весом 3 800 грамм и ростом 55 сантиметров.

"27 мая 2020 года родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин, — написала у себя в Instagram Шубская. — 55 сантиметров, 3 800 грамм. Мы самые счастливые!", — написала девушка.

Первый сын Овечкина родился 18 августа 2018 года. Пара назвала мальчика Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста.