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Источник Правда.Ру

Французский фигурист Сизерон совершил "каминг-аут"

Спорт » Фигурное катание

Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации. В Instagram он опубликовал фотографию с мужчиной, поздравив всех с днём борьбы против гомофобии.

Позже Сизерон подтвердил свои слова в интервью изданию Tetu. Фигурист отметил, что не хотел бы, чтобы постоянно вспоминали о его ориентации.

"Я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали", — заявил Сизерон.

Гийом Сизерон

Сизерон выступает в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Пара завоевала:

  • пять золотых медалей чемпионата Европы;
  • четыре золотые медали чемпионата мира;
  • серебро Олимпиады-2018.
каминг-аут гийом сизерон фигурное катание

Трусова обещает выучить последний четверной прыжок

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.

15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:

  • флип;
  • тулуп;
  • сальхов;
  • лутц.

Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.

"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.

Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.

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Происшествия » Парад мошенников

Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.

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Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.

Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:

  • тулупа;
  • лутца.

Карьера Трусовой

Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:

  • победы на этапах "Гран-при" в России и Канаде;
  • победа на командном чемпионате Japan Open;
  • третье место на чемпионате России;
  • третье место в финале "Гран-при";
  • третье место на чемпионате Европы.
фигурное катание александра трусова

В Херсонской области загорелось здание прокуратуры

Мир » Бывший СССР » Украина

Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал Гран-при;
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева
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