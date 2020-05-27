Французский фигурист Сизерон совершил "каминг-аут"

Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации. В Instagram он опубликовал фотографию с мужчиной, поздравив всех с днём борьбы против гомофобии.

Позже Сизерон подтвердил свои слова в интервью изданию Tetu. Фигурист отметил, что не хотел бы, чтобы постоянно вспоминали о его ориентации.

"Я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали", — заявил Сизерон.

Гийом Сизерон

Сизерон выступает в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Пара завоевала: