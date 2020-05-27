Французский фигурист Гийом Сизерон сделал неожиданное заявление. Призёр Олимпиады-2018 признался в нетрадиционной ориентации. В Instagram он опубликовал фотографию с мужчиной, поздравив всех с днём борьбы против гомофобии.
Позже Сизерон подтвердил свои слова в интервью изданию Tetu. Фигурист отметил, что не хотел бы, чтобы постоянно вспоминали о его ориентации.
"Я хочу быть известным не как спортсмен-гей, а как фигурист, который завоевывает медали", — заявил Сизерон.
Сизерон выступает в танцах на льду вместе с Габриэлой Пападакис. Пара завоевала:
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.
15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:
Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.
"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.
Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.
Как выяснило следствие, злоумышленники массово рассылали смс-сообщения о том, что банковская карта заблокирована и нужно связаться с оператором по указанному телефону.
Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.
Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:
Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:
Пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины сообщила о возгорании здания прокуратуры в Херсонской области. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна находилась стеклянная бутылка с частицами легковоспламеняющегося вещества… Основной версией следствия является совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью прокуроров", — говорится в сообщении пресс-службы.
Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.