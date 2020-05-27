НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.
"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук сообщил, что он ещё не определился с тем, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.
"Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: "Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи". Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал", — рассказал хоккеист.
Певица Пелагея собралась официально разорвать отношения с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. О расставании пары стало известно в конце 2019 года, но до сих пор Полина и Иван состоят в браке, сообщает StarHit.
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Ранее сообщалось, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали измены Телегина. После расставания стало известно, что хоккеист встречается с Марией Гончар.
Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В КХЛ он провёл 308 матчей, в которых забил 33 шайбы и сделал 50 передач.
Группа китайских ученых разработала и запустила глобальную платформу прогнозирования пандемии COVID-19 на основе воздействия климата, экологических условий и мер государственного контроля.
Исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" Александр Кочкин заявил в интервью агентству РИА "Новости" о том, что с 2020 года в российскую армию начнутся поставки новой бомбовой кассеты "Дрель".
"Сегодня мы завершаем госиспытания, в этом году мы должны их закончить. Наверняка у госзаказчика возникнут ещё какие-то требования по доработке, но по плану в 2022 году запланирована серийная закупка данных изделий", — сказал он.
Защитник "Колорадо Эвеланш" Национальной хоккейной лиги Никита Задоров рассказал, что хотел подраться на льду со своим соотечественником из "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным.
Так Задоров прокомментировал прошлогодний инцидент, когда с Овечкиным на льду схлестнулся Андрей Свечников.
"Понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока соперника, и это в плей-офф. Такая драка вообще может завести твою команду", — пояснил хоккеист.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.