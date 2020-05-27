Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.