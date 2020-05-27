Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея собралась официально разорвать отношения с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. О расставании пары стало известно в конце 2019 года, но до сих пор Полина и Иван состоят в браке, сообщает StarHit.

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.

Ранее сообщалось, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали измены Телегина. После расставания стало известно, что хоккеист встречается с Марией Гончар.

Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В КХЛ он провёл 308 матчей, в которых забил 33 шайбы и сделал 50 передач.