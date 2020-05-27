Певица Пелагея собралась официально разорвать отношения с хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. О расставании пары стало известно в конце 2019 года, но до сих пор Полина и Иван состоят в браке, сообщает StarHit.
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Ранее сообщалось, что причиной расставания певицы и хоккеиста стали измены Телегина. После расставания стало известно, что хоккеист встречается с Марией Гончар.
Телегин выступает за ЦСКА с 2014 года. В КХЛ он провёл 308 матчей, в которых забил 33 шайбы и сделал 50 передач.
Более 5,8 тысячи человек выздоровели после лечения от коронавируса. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.
Сообщается, что всего коронавирус победили уже более 67 тысяч москвичей.
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук сообщил, что он ещё не определился с тем, чем будет заниматься после завершения спортивной карьеры.
"Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, то буду играть. Главное — дети. Они становятся старше, постоянно меня подталкивают: "Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы ходим ходить на твои матчи". Это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд. Огромное спасибо моим детям за этот импульс. Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. На самом деле эти 2,5 месяца карантина — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и будет в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. А более глубоко даже не думал", — рассказал хоккеист.
НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.
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"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.
США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.
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Защитник "Колорадо Эвеланш" Национальной хоккейной лиги Никита Задоров рассказал, что хотел подраться на льду со своим соотечественником из "Вашингтон Кэпиталс" Александром Овечкиным.
Так Задоров прокомментировал прошлогодний инцидент, когда с Овечкиным на льду схлестнулся Андрей Свечников.
"Понимаю, зачем это сделал Андрей. Так ты на пять минут выводишь со льда лучшего игрока соперника, и это в плей-офф. Такая драка вообще может завести твою команду", — пояснил хоккеист.
Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.