"Боруссия" в матче с "Баварией" потеряла Холанда

"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил Джошуа Киммих в конце первого тайма.

Неприятности на этом для дортмундцев не закончились — команда потеряла своего лидера Эрлинга Холанда. Во второй половине он ушёл на замену из-за проблем с икроножной мышцей. Срок восстановления 19-летнего футболиста пока неизвестен.

Норвежец перешёл в "Боруссию" зимой. В 14 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.

Борьба за чемпионство

"Бавария" создала задел перед "Боруссией". Теперь между командами семь очков. До завершения чемпионата осталось провести шесть туров, то есть мюнхенцам необходимо одержать четыре победы.

Лидер чемпионата сыграет против: