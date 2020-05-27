Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Врач-диетолог: К набору лишних килограммов приводит стресс
Больше 5,8 тысячи москвичей вылечились от коронавируса за сутки
Уханьский рынок - не родина COVID?
Грабитель из Читы извинился перед жертвой с помощью записки
В Красноярске заключенный признался в убийстве 18-летней давности
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
В Москве начали действовать только столичные пропуска
Польский публицист: нам невыгодно быть кордоном, разделяющим Евразию
Источник Правда.Ру

"Боруссия" в матче с "Баварией" потеряла Холанда

Спорт » Командные виды » Футбол

"Бавария" победила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил Джошуа Киммих в конце первого тайма.

Неприятности на этом для дортмундцев не закончились — команда потеряла своего лидера Эрлинга Холанда. Во второй половине он ушёл на замену из-за проблем с икроножной мышцей. Срок восстановления 19-летнего футболиста пока неизвестен.

Норвежец перешёл в "Боруссию" зимой. В 14 матчах во всех турнирах он забил 13 мячей.

Борьба за чемпионство

"Бавария" создала задел перед "Боруссией". Теперь между командами семь очков. До завершения чемпионата осталось провести шесть туров, то есть мюнхенцам необходимо одержать четыре победы.

Лидер чемпионата сыграет против:

  • "Фортуны" (дома);
  • "Байера" (выезд);
  • "Боруссии" М (дома);
  • "Вердера" (выезд);
  • "Фрайбурга" (дома);
  • "Вольфсбурга" (выезд).
футбол фк бавария бундеслига эрлинг холанд фк боруссия дортмунд чемпионат германии по футболу

Комиссионер НХЛ рассказал, когда пройдут матчи Кубка Стэнли

Спорт » Командные виды » Хоккей

НХЛ приняла решение завершить досрочно регулярный чемпионат сезона-2019/20, но провести расширенный Кубок Стэнли. Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Участие в Кубке Стэнли примут 24 клуба, матчи пройдут в двух городах. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, в каком формате пройдёт турнир.

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен заявил, что матчи могут пройти летом и ранней осенью.

"Мы ожидаем проведения матчей летом и ранней осенью. На данный момент мы не называем точных дат, потому что календарь возвращения игры будет определен исходя из развития ситуации и нужд игроков", — приводит пресс-служба НХЛ слова Бэттмена.

США — лидер по количеству заражённых коронавирусом. В стране зафиксировано 1,6 млн положительных результатов на COVID. Около 100 тысяч человек скончались от заболевания.

нхл хоккей кубок стэнли

"Боруссия" и "Бавария" откроют 28-й тур Бундеслиги

Спорт » Командные виды » Футбол

26 мая в 19.30 по московскому времени начнётся самый ожидаемый матч в немецком футболе. На поле стадиона в Дортмунде выйдут "Боруссия" и "Бавария".

Команды откроют 28-й тур Бундеслиги, который растянется на два дня.

Бундеслига, 28-й тур

26 мая

  • 19.30 "Боруссия" Д — "Бавария".
  • 21.30 "Байер" — "Вольфсбург".
  • 21.30 "Вердер" — "Боруссия" М.
  • 21.30 "Айнтрахт" — "Фрайбург".

27 мая

  • 19.30 "Лейпциг" — "Герта".
  • 21.30 "Хоффенхайм" — "Кёльн".
  • 21.30 "Аугсбург" — "Падеборн".
  • 21.30 "Фортуна" — "Шальке".
  • 21.30 "Унион" — "Майнц".

Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. Бундеслига вернулась на стадионы 16 мая.

Матчи проходят без зрителей с соблюдением протокола безопасности. После рестарта турнира было проведено два тура.

Лидером в турнирной таблице остаётся "Бавария", которая опережает "Боруссию" на четыре очка.

футбол фк бавария бундеслига фк боруссия дортмунд чемпионат германии по футболу

Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Здоровье

В Санкт-Петербурге медработники клинической больницы № 122 отказываются от работы с пациентами, зараженными COVID-19. Из-за страха заразиться, они перестали перестали приходить на работу.

covid-19 больница коронавирус медработники санкт петербург российские врачи

Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:

  • бронзу в масс-старте на 50 км на ОИ-2014;
  • бронзу ЧМ-2011 в скиатлоне на 30 км.
лыжи лыжыне гонки илья черноусов кубок мира по лыжным гонкам

В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

фк уфа футбол шамиль газизов фк манчетер сити
Последние материалы
Польский публицист: нам невыгодно быть кордоном, разделяющим Евразию
Компания Google откроет свои офисы с 6 июня
Житель Тамбовской области зарубил топором ветерана войны
Два триллиона долларов защитят японскую экономику
"Боруссия" в матче с "Баварией" потеряла Холанда
Житель Чукотки украл коляску вместе с ребенком
Екатеринбургский священник наказан за призывы к нарушению самоизоляции
Во Флориде продают F-16 1980 года за $ 8,5 млн
Во Владивостоке начали открываться пляжи и набережные
Роспотребнадзор определил правила работы фитнес-клубов
Популярное
Катастрофы
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777

Нидерланды обнародовали часть данных о расследовании крушения Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, однако 147 документов остались засекреченными.

"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Кремль
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Азия
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Василий Амирджанов COVID-паранойя с изоляцией в морге Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер Усам Оздемиров Аллергия на "цифру" и практика инноваций Усам Оздемиров
Комментарии
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Россиянам с пенсией менее 24 тысяч рублей предоставят новую льготу
Не пора ли распускать ЕАЭС?
США заявили, что Россия направила в Ливию самолеты с наемниками
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Жительница Рязани прятала героин в подарочной коробке
Соловьев обозвал Познера "промокашкой"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ