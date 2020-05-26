Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира: