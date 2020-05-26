26 мая в 19.30 по московскому времени начнётся самый ожидаемый матч в немецком футболе. На поле стадиона в Дортмунде выйдут "Боруссия" и "Бавария".
Команды откроют 28-й тур Бундеслиги, который растянется на два дня.
26 мая
27 мая
Чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса 8 марта. Бундеслига вернулась на стадионы 16 мая.
Матчи проходят без зрителей с соблюдением протокола безопасности. После рестарта турнира было проведено два тура.
Лидером в турнирной таблице остаётся "Бавария", которая опережает "Боруссию" на четыре очка.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.
В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
Футбольный клуб "Уфа" в скором времени может сменить владельца. На покупку команды претендуют два иностранных инвестора - Red Bull и City Football Group, сообщает Telegram-канал "Он Эйр".
Обе компании известны своими футбольными проектами. Так, Red Bull является владельцем немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". City Football Group владеет "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".
По информации источника, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull и считает его более перспективным. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые должны завершиться в ближайшее время.
У City Football Group также неплохие шансы стать инвестором. Ранее "Манчестер Сити" удачно подписал футболиста "Уфы" Александра Зинченко, что может сыграть на руку инвестфонду из ОАЭ.
В полицию обратилась директор школы поселка Кавалерово Приморского края с просьбой помочь разыскать троих пропавших учеников.
По ее словам, два мальчика 2004 и 2008 годов рождения, а также их девятилетняя сестра несколько дней не получали домашнее задание, не явились на итоговую аттестацию. Их отец на связь не выходит.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.