В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

Газизов на вопрос журналистов уфимского издания "Горобзор" заявил, что не будет комментировать информацию.

"В первый раз это слышу. Никак не буду это комментировать", - заявил Газизов.

В комментарии "Чемпионату" Газизов сказал, что такие вопросы "должны решаться в тишине".

"Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине", - заявил Газизов.

Red Bull

Корпорация инвестирует в различные виды спорта, среди которых гонки "Формулы-1", "Дакар", раллийный чемпионат WRC, биатлон (сборная Австрии), хоккей и экстремальные виды.

В футболе компания владеет пятью клубами из разных городов:

Лейпциг (Германия);

Зальцбург (Австрия);

Нью-Йорк (США);

Кампинас (Бразилия);

Браганаса Паулиста (Бразилия).

City Football Group

CFG является владельцем "Манчестер Сити", а также ещё восьми клубов из разных стран: