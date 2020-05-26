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Источник Правда.Ру

В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

Газизов на вопрос журналистов уфимского издания "Горобзор" заявил, что не будет комментировать информацию.

"В первый раз это слышу. Никак не буду это комментировать", - заявил Газизов.

В комментарии "Чемпионату" Газизов сказал, что такие вопросы "должны решаться в тишине".

"Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине", - заявил Газизов.

Red Bull

Корпорация инвестирует в различные виды спорта, среди которых гонки "Формулы-1", "Дакар", раллийный чемпионат WRC, биатлон (сборная Австрии), хоккей и экстремальные виды.

В футболе компания владеет пятью клубами из разных городов:

  • Лейпциг (Германия);
  • Зальцбург (Австрия);
  • Нью-Йорк (США);
  • Кампинас (Бразилия);
  • Браганаса Паулиста (Бразилия).

City Football Group

CFG является владельцем "Манчестер Сити", а также ещё восьми клубов из разных стран:

  • "Мельбурн Сити" (Австралия);
  • "Монтевидео Сити" (Уругвай);
  • "Нью-Йорк Сити" (MLS);
  • "Мумбаи Сити" (Индия);
  • "Жирона" (Испания);
  • "Йокогама" (Япония);
  • "Сычуань Цзюню" (Китай);
  • "Ломмел" (Бельгия).
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Российский лыжник Черноусов будет выступать за Швейцарию

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.

В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.

Черноусов женат на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.

  • На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в марафоне на 50 км.
  • На ЧМ-2011 в Хоменколлене на его счету бронза в Скиатлоне. 
  • В Кубке мира на его счету 2 победы, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые награды.
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Салоны красоты требуют от властей Москвы назвать дату открытия

Красота

Представители Ассоциации предпринимателей индустрии красоты обратились к властям Москвы с требованием назвать дату, когда бизнес сможет продолжить работу.

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Все иностранные футболисты вернулись в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.

"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.

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Red Bull и City Football Group намерены купить ФК "Уфа"

Спорт » Командные виды » Футбол

Футбольный клуб "Уфа" в скором времени может сменить владельца. На покупку команды претендуют два иностранных инвестора - Red Bull и City Football Group, сообщает Telegram-канал "Он Эйр".

Обе компании известны своими футбольными проектами. Так, Red Bull является владельцем немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". City Football Group владеет "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".

По информации источника, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull и считает его более перспективным. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые должны завершиться в ближайшее время.

У City Football Group также неплохие шансы стать инвестором. Ранее "Манчестер Сити" удачно подписал футболиста "Уфы" Александра Зинченко, что может сыграть на руку инвестфонду из ОАЭ.

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Дзюба назвал уход Сёмина из "Локомотива" позорищем

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поддержал тренера "Локомотива" Юрия Сёмина. 31 мая 73-летний специалист покинет свою должность. Его заменит 40-летний серб Макро Николич.

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