Red Bull и City Football Group намерены купить ФК "Уфа"

Футбольный клуб "Уфа" в скором времени может сменить владельца. На покупку команды претендуют два иностранных инвестора - Red Bull и City Football Group, сообщает Telegram-канал "Он Эйр".

Обе компании известны своими футбольными проектами. Так, Red Bull является владельцем немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". City Football Group владеет "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".

По информации источника, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull и считает его более перспективным. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые должны завершиться в ближайшее время.

У City Football Group также неплохие шансы стать инвестором. Ранее "Манчестер Сити" удачно подписал футболиста "Уфы" Александра Зинченко, что может сыграть на руку инвестфонду из ОАЭ.