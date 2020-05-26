Футбольный клуб "Уфа" в скором времени может сменить владельца. На покупку команды претендуют два иностранных инвестора - Red Bull и City Football Group, сообщает Telegram-канал "Он Эйр".
Обе компании известны своими футбольными проектами. Так, Red Bull является владельцем немецкого "Лейпцига" и австрийского "Зальцбурга". City Football Group владеет "Манчестер Сити" и "Нью-Йорк Сити".
По информации источника, гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов склоняется к варианту с Red Bull и считает его более перспективным. Сейчас между сторонами ведутся переговоры, которые должны завершиться в ближайшее время.
У City Football Group также неплохие шансы стать инвестором. Ранее "Манчестер Сити" удачно подписал футболиста "Уфы" Александра Зинченко, что может сыграть на руку инвестфонду из ОАЭ.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.
"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.
В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.
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