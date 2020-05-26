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Все иностранные футболисты вернулись в Россию

Спорт » Командные виды » Футбол

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига выполнила первый пункт по возобновлению чемпионата. Все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

Прядкин поблагодарил за слаженную работу различные ведомства, которые помогали спортсменам пересечь границу с РФ.

"Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", — приводит пресс-служба РПЛ слова Прядкина.

В РПЛ создан оперативный штаб, который координирует действия всех клубов по возобновлению чемпионата. Ранее сообщалось, что футбол на стадионы вернётся 21 июня. Матчи будут проходить без зрителей. Сезон планируется доиграть до 26 июля.

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Серьёзность травмы Ибрагимовича не подтвердилась

Спорт » Командные виды » Футбол

"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.

Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.

"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", — говорится в сообщении.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

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Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.

 

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Дзюба назвал уход Сёмина из "Локомотива" позорищем

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба поддержал тренера "Локомотива" Юрия Сёмина. 31 мая 73-летний специалист покинет свою должность. Его заменит 40-летний серб Макро Николич.

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На Алтае задержали браконьеров за добычу краснокнижной стерляди

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Алтайскому краю задержали группу местных жителей, которая занималась браконьерским выловом стерляди, занесенной в Красную книгу.

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"Ротор" хочет арендовать Мелкадзе у "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил шесть голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".

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