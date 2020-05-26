Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".
Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.
В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".
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С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.
Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о ситуации в клубе. Ранее стало известно, что 1 июня у команды будет новый президент — место Елены Еленцевой займёт Денис Маслов.
По словам Авдеева, это не связано с какими-либо конфликтами в клубе. У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать.
Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон. По его словам, команда должна закрепиться в ФНЛ, речи о повышении в РПЛ не идёт.
"Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит", — приводит "СЭ" слова Авдеева.
В завершившемся сезоне "Торпедо" заняло четвёртое место в ФНЛ. До путёвки в РПЛ команде не хватило одного очка. Сейчас стадион имени Стрельцова, где играет команда, будет закрыт на реконструкцию. Ожидается, что заново арену откроют в сезоне-2023/24.
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что стадион "Екатеринбург-Арена" не пострадал от урагана. В понедельник в Свердловской области порывы ветра достигали 28 метров в секунду.
В результате урагана погибли четыре человека. Также были повреждены здания, повалены деревья.
"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", — приводит ТАСС слова Иванова.
"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.
Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.
"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
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