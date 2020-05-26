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Источник Правда.Ру

Серьёзность травмы Ибрагимовича не подтвердилась

Спорт » Командные виды » Футбол

"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.

Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.

"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

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Перед "Торпедо" не стоит задача выхода в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о ситуации в клубе. Ранее стало известно, что 1 июня у команды будет новый президент — место Елены Еленцевой займёт Денис Маслов.

По словам Авдеева, это не связано с какими-либо конфликтами в клубе. У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать.

Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон. По его словам, команда должна закрепиться в ФНЛ, речи о повышении в РПЛ не идёт.

"Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит", — приводит "СЭ" слова Авдеева.

В завершившемся сезоне "Торпедо" заняло четвёртое место в ФНЛ. До путёвки в РПЛ команде не хватило одного очка. Сейчас стадион имени Стрельцова, где играет команда, будет закрыт на реконструкцию. Ожидается, что заново арену откроют в сезоне-2023/24.

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В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

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Член Общественной палаты: пенсионеры нередко берут кредиты

Общество

Россиянам с низкой пенсией планируют дать новую льготу — рассрочку по платежам за кредиты, сумма которых не превышает одного миллиона рублей. Получить такую льготу смогут пенсионеры, размер пенсии которых не больше 24 тысяч рублей.

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Стадион "Урала" не пострадал от урагана в Екатеринбурге

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что стадион "Екатеринбург-Арена" не пострадал от урагана. В понедельник в Свердловской области порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

В результате урагана погибли четыре человека. Также были повреждены здания, повалены деревья.

"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", — приводит ТАСС слова Иванова.

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"Ротор" хочет арендовать Мелкадзе у "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".

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