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Источник Правда.Ру

Медведеву в образе Сейлор Мун сравнили с Билли Айлиш

Спорт » Фигурное катание

Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.

Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.

В список вместе с Медведевой вошли:

  • модель Тейлор Хилл;
  • певица Билли Айлиш;
  • певица Холзи;
  • актриса Эмили Бетт Рикардс.

Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:

  • чемпионат России;
  • чемпионат Европы;
  • финал "Гран-при";
  • чемпионат мира.

В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.

билли айлиш фигурное катание евгения медведева

Бывший министр энергетики скончался от COVID-19

Общество

Владимир Лопухин умер от коронавируса. Он был первым министром энергетики России.

Информацию подтвердили близкие друзья политика. Ему было 68 лет.

скончался коронавирус владимир лопухин

Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"

Спорт » Фигурное катание

Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.

Среди них — чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы — в Кисловодске начиная с 1 июня.

"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми", — рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подмосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

алена косторная этери тутберидзе фигурное катание

Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.

Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:

  • тулупа;
  • лутца.

Карьера Трусовой

Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:

  • победы на этапах "Гран-при" в России и Канаде;
  • победа на командном чемпионате Japan Open;
  • третье место на чемпионате России;
  • третье место в финале "Гран-при";
  • третье место на чемпионате Европы.
фигурное катание александра трусова

Перенесший два инсульта Алексей Барабаш рассказал об алкоголизме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.

"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.

счастье инсульт алкоголь алексей барабаш

Трусова обещает выучить последний четверной прыжок

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.

15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:

  • флип;
  • тулуп;
  • сальхов;
  • лутц.

Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.

"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.

Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.

фигурное катание александра трусова
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