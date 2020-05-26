Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"

Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.

Среди них — чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы — в Кисловодске начиная с 1 июня.

"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми", — рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подмосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.