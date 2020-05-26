Японское издание Crank In составило рейтинг знаменитостей, которые использовали образ героини аниме Сейлор Мун. Одно из мест в этом списке заняла российская фигуристка Евгения Медведева.
Девушка неоднократно выступала в виде Сейлор Мун на ледовых шоу в Японии или показательных выступлениях на соревнованиях.
В список вместе с Медведевой вошли:
Евгения Медведева популярна в Японии. Девушка в сезонах-15/16 и 16/17 выиграла все основные старты:
В сезоне-2017/18 Медведева уступила на чемпионате Европы и Олимпийских играх Алине Загитовой. Позже фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
В последние два сезона одержала победу только на Кубке России. В 2019 году стала третьей на чемпионате мира.
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Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.
Среди них — чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы — в Кисловодске начиная с 1 июня.
"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми", — рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.
Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подмосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.
Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:
Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:
Российский актер Алексей Барабаш рассказал о проблемах с алкоголем, которые настигли его из-за отсутствия счастья в жизни. Ранее артист перенес два инсульта.
"У меня были большие проблемы с алкоголем. Меня несколько раз "зашивали". Во-первых, это из-за наследственности. Во-вторых, моей душе было плохо, чего-то не хватало, возможно, любви. Может быть, меня не устраивали те роли, которые я исполнял. Надо, чтобы твоя жизнь тебя устраивала, надо стремиться к свету, а не к темноте", — сообщил актер.
Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.
15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:
Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.
"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.
Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.
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