Трусова обещает выучить последний четверной прыжок

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что ей приятно в третий раз попасть в Книгу рекордов Гиннесса. В издание спортсменка была включена за первое в женском катании исполнении четверного флипа.

15-летняя фигуристка в своём арсенале имеет четыре четверных прыжка:

флип;

тулуп;

сальхов;

лутц.

Трусова пообещала выучить риттбергер и исполнить его на соревнованиях.

"Из четверных прыжков остался риттбергер, так что постараюсь выучить его и исполнить на соревнованиях", — приводит РБК слова Трусовой.

Отметим, ещё один прыжок — аксель — не всем фигуристкам доступен даже в тройном исполнении. На соревнованиях Трусова этот элемент не делала.