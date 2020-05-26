Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведен во вторую команду до окончания сезона-2019/20. У футболиста возникли разногласия с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, сообщает "СЭ".
Тренерский штаб Доменико Тедеско находится в Тарасовке на самоизоляции после возвращения из Европы. Работой команды руководит Чипзанович, указания которого Гулиев постоянно игнорировал. Руководство решило отстранить игрока от тренировок с основной.
"Спартак" будет подыскивать Гулиеву вариант с арендой. Игрок может отправиться в "Крылья Советов" или "Тамбов", если команды сохранят прописку в РПЛ. Также рассматривается вариант расторжения контракта футболистом.
Гулиев является воспитанником "Спартака". Футболист ранее выступал за "Спартак-2", в котором провёл 49 матчей. Затем играл в аренде.
В январе 2019 года вернулся в "Спартак", подписав долгосрочный контракт. Провёл 26 матчей, забил один гол.
В апреле 2019 года стал участником дорожного конфликта. Футболист едва не сбил пешехода, которым оказался гражданин США. Гулиев вышел из машины и нанёс несколько ударов американцу.
Гулиев извинился и "замял" конфликт. В отделении полиции пострадавший написал заявление, что претензий не имеет. Позже суд лишил футболиста водительских прав на четыре месяца.
Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен вылечился от коронавируса COVID-19, сообщает "СЭ".
64-летний Федун попал в больницу с коронавирусом 7 мая. Болезнь проходила без осложнений.
Ранее владелец "Спартака" Федун высказался против возобновления чемпионата России по футболу. 23-й тур РПЛ должен пройти 21 июня.
От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.
Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович досрочно покинул тренировку команды из-за травмы. Швед в двусторонке совершил рывок и почувствовал боль в голени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
У врачей "Милана" подозрение на то, что у футболиста случился рецидив травмы, полученной в начале 2020 года. Кроме того, может быть повреждено ахиллово сухожилие. Точный диагноз будет определён после МРТ.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
"Милану" осталось провести 12 матчей в чемпионате. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
Также команда Ибрагимовича продолжает выступления в Кубке Италии. В первом полуфинальном матче "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" — 1:1. Ответная игра не была проведена.
Мария Погребняк, жена форварда "Урала" Павла Погребняка, рассказала о состоянии футболиста. Ранее у спортсмена был выявлен коронавирус COVID-19.
"Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию", — написала Мария в Instagram.
Ранее Мария заявила, что не знает, откуда футболист мог заразиться новым вирусом. Кроме того, в семье Погребняка был выявлен ещё один положительный тест.
"Урал" продлил контракт с Погребняком до конца июля, когда должно состояться фактическое завершение сезона. В этом розыгрыше чемпионата РПЛ нападающий забил четыре гола.
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