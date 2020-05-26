Стало известно, с кем Гулиев конфликтовал в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведен во вторую команду до окончания сезона-2019/20. У футболиста возникли разногласия с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, сообщает "СЭ".

Тренерский штаб Доменико Тедеско находится в Тарасовке на самоизоляции после возвращения из Европы. Работой команды руководит Чипзанович, указания которого Гулиев постоянно игнорировал. Руководство решило отстранить игрока от тренировок с основной.

"Спартак" будет подыскивать Гулиеву вариант с арендой. Игрок может отправиться в "Крылья Советов" или "Тамбов", если команды сохранят прописку в РПЛ. Также рассматривается вариант расторжения контракта футболистом.

Карьера Гулиева

Гулиев является воспитанником "Спартака". Футболист ранее выступал за "Спартак-2", в котором провёл 49 матчей. Затем играл в аренде.

Два сезона Гулиев отыграл в аренде в "Анжи" — 23 матча, 1 гол.

Еще полтора года провёл в "Ростове" — 21 матч, 1 гол.

В январе 2019 года вернулся в "Спартак", подписав долгосрочный контракт. Провёл 26 матчей, забил один гол.

В апреле 2019 года стал участником дорожного конфликта. Футболист едва не сбил пешехода, которым оказался гражданин США. Гулиев вышел из машины и нанёс несколько ударов американцу.

Гулиев извинился и "замял" конфликт. В отделении полиции пострадавший написал заявление, что претензий не имеет. Позже суд лишил футболиста водительских прав на четыре месяца.