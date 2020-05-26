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Источник Правда.Ру

Стало известно, с кем Гулиев конфликтовал в "Спартаке"

Спорт » Командные виды » Футбол

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев переведен во вторую команду до окончания сезона-2019/20. У футболиста возникли разногласия с тренером по физподготовке Владимиром Чипзановичем, сообщает "СЭ".

Тренерский штаб Доменико Тедеско находится в Тарасовке на самоизоляции после возвращения из Европы. Работой команды руководит Чипзанович, указания которого Гулиев постоянно игнорировал. Руководство решило отстранить игрока от тренировок с основной.

"Спартак" будет подыскивать Гулиеву вариант с арендой. Игрок может отправиться в "Крылья Советов" или "Тамбов", если команды сохранят прописку в РПЛ. Также рассматривается вариант расторжения контракта футболистом.

Карьера Гулиева

Гулиев является воспитанником "Спартака". Футболист ранее выступал за "Спартак-2", в котором провёл 49 матчей. Затем играл в аренде.

  • Два сезона Гулиев отыграл в аренде в "Анжи" — 23 матча, 1 гол.
  • Еще полтора года провёл в "Ростове" — 21 матч, 1 гол.

В январе 2019 года вернулся в "Спартак", подписав долгосрочный контракт. Провёл 26 матчей, забил один гол.

В апреле 2019 года стал участником дорожного конфликта. Футболист едва не сбил пешехода, которым оказался гражданин США. Гулиев вышел из машины и нанёс несколько ударов американцу.

Гулиев извинился и "замял" конфликт. В отделении полиции пострадавший написал заявление, что претензий не имеет. Позже суд лишил футболиста водительских прав на четыре месяца.

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Владелец "Спартака" Федун вылечился от коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен вылечился от коронавируса COVID-19, сообщает "СЭ".

64-летний Федун попал в больницу с коронавирусом 7 мая. Болезнь проходила без осложнений.

Ранее владелец "Спартака" Федун высказался против возобновления чемпионата России по футболу. 23-й тур РПЛ должен пройти 21 июня.

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В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

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Ибрагимович может пропустить концовку сезона из-за травмы

Спорт » Командные виды » Футбол

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович досрочно покинул тренировку команды из-за травмы. Швед в двусторонке совершил рывок и почувствовал боль в голени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У врачей "Милана" подозрение на то, что у футболиста случился рецидив травмы, полученной в начале 2020 года. Кроме того, может быть повреждено ахиллово сухожилие. Точный диагноз будет определён после МРТ.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

"Милану" осталось провести 12 матчей в чемпионате. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Также команда Ибрагимовича продолжает выступления в Кубке Италии. В первом полуфинальном матче "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" — 1:1. Ответная игра не была проведена.

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У Погребняка развилась двусторонняя пневмония

Спорт » Командные виды » Футбол

Мария Погребняк, жена форварда "Урала" Павла Погребняка, рассказала о состоянии футболиста. Ранее у спортсмена был выявлен коронавирус COVID-19.

"Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию", — написала Мария в Instagram.

Ранее Мария заявила, что не знает, откуда футболист мог заразиться новым вирусом. Кроме того, в семье Погребняка был выявлен ещё один положительный тест.

"Урал" продлил контракт с Погребняком до конца июля, когда должно состояться фактическое завершение сезона. В этом розыгрыше чемпионата РПЛ нападающий забил четыре гола.

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Международное железнодорожное сообщение восстановила Молдавия

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.

Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.

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