Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев попал в полицию после перестрелки в Москве около ЖК "Ясный". Всего были задержаны девять подозреваемых, сообщает "РенТВ".
Полиция завела дело по трём статьям - "Хулиганство", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия". В результате перестрелки пострадал один человек.
Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел между работниками одного из ритуальных агентств, а стрельбу устроили приезжие из Оренбурга.
Балиев выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Он провёл шесть боёв, одержав две победы и четыре раза проиграв. В последний раз он выходил в октагон год назад против Мухамеда Урусова.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Руководство промоушена кулачных боёв BKFC сделало предложение бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону. 53-летний спортсмен может получить 20 млн долларов за поединок против бойца ММА Вандерлея Силвы, сообщает MMA Fighting.
По правилам BKFC, бои похожи на классический бокс, но спортсмены не надевают перчаток. Бойцам разрешено драться только руками.
Тайсон провёл 56 боёв в своей карьере, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. В последний раз выходил в ринг в июне 2005 года в возрасте 39 лет.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах. Ранее ирландец опубликовал в Twitter свой хит-парад спортсменов в единоборствах, в который не попал россиянин.
По мнению Макгрегора, четвёрка лучших бойцов UFC выглядит так:
Хабиб отметил, что Макгрегор хорош только в Twitter. Россиянин опубликовал ответ ирландцу.
"Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс, вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter", — написал Хабиб.
Макгрегор в своей карьере провёл 26 поединков, из которых четыре проиграл. Ирландца победили:
В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. Представители туристической сферы планируют получить помощь от государства.
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