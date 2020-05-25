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Источник Правда.Ру

Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова включена в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение четверного флипа. 15-летняя девушка сделала прыжок 7 декабря 2019 года в финале серии "Гран-при" в Турине, сообщает сайт Книги.

Для спортсменки это третье попадание в Книгу рекордов. Ранее она была включена в издание за исполнение других четверных прыжков:

  • тулупа;
  • лутца.

Карьера Трусовой

Трусова выиграла все юниорские турниры. В сезоне-2019/20 она впервые выступала на взрослом уровне. Спортсменка показала такие результаты:

  • победы на этапах "Гран-при" в России и Канаде;
  • победа на командном чемпионате Japan Open;
  • третье место на чемпионате России;
  • третье место в финале "Гран-при";
  • третье место на чемпионате Европы.
фигурное катание александра трусова
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Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.

Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.

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Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин

Экономика

Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.

Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.

бензин топливо запрет на импорт вячеслав лысаков

Загитова показала болельщикам номер с раздеванием

Спорт » Фигурное катание
@teamzagitovaa

##алиназагитова ##alinazagitova ##figureskating ##фигурноекатание

♬ оригинальный звук - teamzagitovaa

Российская фигуристка Алина Загитова показала фанатам номер с раздеванием. Девушка предстала в образе Лары Крофт на одном из шоу. Олимпийской чемпионке нужно было снять кожаную куртку, но получилось у неё это не сразу.

"Когда что-то пошло не так", — подписано видео в соцсети TikTok.

Видео стало популярным в соцсети и набрало более 20 млн просмотров.

Загитова является действующей олимпийской чемпионкой. В 2019 году она приостановила карьеру, но на следующий сезон включена в состав сборной России. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.

Если видео не воспроизводится, его можно посмотреть на странице Загитовой в TikTok.

алина загитова фигурное катание

Фигуристки группы Тутберидзе заехали на базу "Новогорск"

Спорт » Фигурное катание

Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.

Среди них — чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы — в Кисловодске начиная с 1 июня.

"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе — Алена Косторная и другие спортсмены — заехали первыми", — рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подмосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.

алена косторная этери тутберидзе фигурное катание

Отец Щербаковой рассказал о заработках фигуристки

Спорт » Фигурное катание

Станислав Щербаков, отец 16-летней фигуристки Анны Щербаковой, рассказал о том, как семья использует деньги, заработанные спортсменкой. По его словам, средства откладывают на будущее.

анна щербакова фигурное катание
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