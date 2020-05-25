Хабиб Нурмагомедов не стал делать тест на коронавирус

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.

Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.

Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.