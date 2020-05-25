Ибрагимович может пропустить концовку сезона из-за травмы

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович досрочно покинул тренировку команды из-за травмы. Швед в двусторонке совершил рывок и почувствовал боль в голени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У врачей "Милана" подозрение на то, что у футболиста случился рецидив травмы, полученной в начале 2020 года. Кроме того, может быть повреждено ахиллово сухожилие. Точный диагноз будет определён после МРТ.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

"Милану" осталось провести 12 матчей в чемпионате. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Также команда Ибрагимовича продолжает выступления в Кубке Италии. В первом полуфинальном матче "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" — 1:1. Ответная игра не была проведена.