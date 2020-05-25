Форвард "Милана" Златан Ибрагимович досрочно покинул тренировку команды из-за травмы. Швед в двусторонке совершил рывок и почувствовал боль в голени, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
У врачей "Милана" подозрение на то, что у футболиста случился рецидив травмы, полученной в начале 2020 года. Кроме того, может быть повреждено ахиллово сухожилие. Точный диагноз будет определён после МРТ.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
"Милану" осталось провести 12 матчей в чемпионате. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице.
Также команда Ибрагимовича продолжает выступления в Кубке Италии. В первом полуфинальном матче "Милан" сыграл вничью с "Ювентусом" — 1:1. Ответная игра не была проведена.
Мария Погребняк, жена форварда "Урала" Павла Погребняка, рассказала о состоянии футболиста. Ранее у спортсмена был выявлен коронавирус COVID-19.
"Муж до сих пор в больнице. У него высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию", — написала Мария в Instagram.
Ранее Мария заявила, что не знает, откуда футболист мог заразиться новым вирусом. Кроме того, в семье Погребняка был выявлен ещё один положительный тест.
"Урал" продлил контракт с Погребняком до конца июля, когда должно состояться фактическое завершение сезона. В этом розыгрыше чемпионата РПЛ нападающий забил четыре гола.
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