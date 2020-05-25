В Долгопрудном создали новый футбольный клуб и хотят заявиться в ФНЛ

В Долгопрудном создан новый футбольный клуб. Он образован на базе двух команд, выступающих в ФНЛ, — "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки), сообщает пресс-служба клуба.

Новый клуб будет называться "Олимп-Долгопрудный" и остаётся полностью частным. Руководство ждёт решения РФС по регистрации и попробует заявиться в ФНЛ.

В состав руководства вошли:

председатель совета директоров — Владимир Габулов;

президент клуба — Тарас Воробель;

главный тренер — Ринат Билялетдинов;

тренеры — Дмитрий Ефремов, Дмитрий Тяпушкин, Евгений Бондаренко.

Габулов сообщил, что клуб будет претендовать на участие в ФНЛ. Заявки на лицензирование подали 22 команды. В том случае, если не все выполнят критерии, "Олимп-Долгопрудный" будет выступать во втором дивизионе. Команда базируется на стадионе "Салют", вмещающем 6 тыс. человек.