Владелец "Спартака" Леонид Федун выписан из больницы. Бизнесмен вылечился от коронавируса COVID-19, сообщает "СЭ".
64-летний Федун попал в больницу с коронавирусом 7 мая. Болезнь проходила без осложнений.
Ранее владелец "Спартака" Федун высказался против возобновления чемпионата России по футболу. 23-й тур РПЛ должен пройти 21 июня.
В Долгопрудном создан новый футбольный клуб. Он образован на базе двух команд, выступающих в ФНЛ, — "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки), сообщает пресс-служба клуба.
Новый клуб будет называться "Олимп-Долгопрудный" и остаётся полностью частным. Руководство ждёт решения РФС по регистрации и попробует заявиться в ФНЛ.
В состав руководства вошли:
Габулов сообщил, что клуб будет претендовать на участие в ФНЛ. Заявки на лицензирование подали 22 команды. В том случае, если не все выполнят критерии, "Олимп-Долгопрудный" будет выступать во втором дивизионе. Команда базируется на стадионе "Салют", вмещающем 6 тыс. человек.
Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА в 2009 году. Он назвал киевское "Динамо" самым сложным соперником в том сезоне для донецкой команды.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве с футбольным клубом ЦСКА. Госкорпорация стала владельцем 77,63% акций армейцев. Тем самым был закрыт долг ЦСКА перед банком "ВЭБ".
Во Владивостоке будут судить участников преступной группы, которая занималась организацией и проведением азартных игр онлайн.
Игорное заведение размещалось в одном из зданий по проспекту Красного Знамени во Владивостоке и действовало оно под вывеской букмекерской конторы.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.