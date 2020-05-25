Директор базы "Новогорск" Николай Доморацкий рассказал о планах работы учебно-тренировочного комплекса. Сегодня на базу для прохождения сборов прибыли фигуристки группы Этери Тутберидзе.
Среди них - чемпионка Европы Алёна Косторная. Некоторые спортсмены будут проходить сборы в Новогорске, другие фигуристы - в Кисловодске начиная с 1 июня.
"Фигуристы начали заезжать на базу, группа Тутберидзе - Алена Косторная и другие спортсмены - заехали первыми", - рассказал Доморацкий в комментарии ТАСС.
Ранее сообщалось, что 25 мая будут открыты базы "Новогорск" и "Озеро Круглое" в Подомосковье. С 1 июня заработают УТБ в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.
Российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что её возвращение в профессиональный спорт исключено.
"Официально большой спорт я завершила, но фигурное катание оставлять не планирую. Я буду связана с этим миром, поскольку отдала этому очень много времени. В будущем хочу открыть свою школу. Если будет позволять здоровье, то буду выступать в ледовых шоу. В данный момент возвращение в большой спорт не считаю правильным решением, не хочу портить своё здоровье. Оно и так уже подпорчено. А мне хочется быть ещё мамой, бабушкой и, может, даже прабабушкой. Так что моё возвращение уже точно невозможно. Я для себя окончательно решила, что не вернусь в большой спорт", — сообщила спортсменка.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Российская фигуристка Алина Загитова показала фанатам номер с раздеванием. Девушка предстала в образе Лары Крофт на одном из шоу. Олимпийской чемпионке нужно было снять кожаную куртку, но получилось у неё это не сразу.
"Когда что-то пошло не так", — подписано видео в соцсети TikTok.
Видео стало популярным в соцсети и набрало более 20 млн просмотров.
Загитова является действующей олимпийской чемпионкой. В 2019 году она приостановила карьеру, но на следующий сезон включена в состав сборной России. 18 мая девушке исполнилось 18 лет.
Если видео не воспроизводится, его можно посмотреть на странице Загитовой в TikTok.
Станислав Щербаков, отец 16-летней фигуристки Анны Щербаковой, рассказал о том, как семья использует деньги, заработанные спортсменкой. По его словам, средства откладывают на будущее.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.