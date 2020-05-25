Евролига досрочно завершила сезон-2019/20

Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20. Чемпион Евролиги и Еврокубка определён не будет. В следующем сезоне старт в турнирах возьмут те же команды, что и в этом, сообщает пресс-служба турнира.

Евролига приостановила турниры в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее предполагалось, что они могут быть доиграны в новом формате. Сегодня было решено прекратить сезон полностью.

Евролига

Команды провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российских клуба.

ЦСКА заранее оформил выход в плей-офф.

"Химки" занимали седьмое место.

"Зенит" — аутсайдер турнира.

Еврокубок

Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.