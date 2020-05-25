Баскетбольная Евролига приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20. Чемпион Евролиги и Еврокубка определён не будет. В следующем сезоне старт в турнирах возьмут те же команды, что и в этом, сообщает пресс-служба турнира.
Евролига приостановила турниры в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее предполагалось, что они могут быть доиграны в новом формате. Сегодня было решено прекратить сезон полностью.
Команды провели 28 туров регулярного чемпионата. Участие в турнире принимают три российских клуба.
Второй по рангу турнир Евролиги остановлен накануне начала плей-офф. Раунд 1/4 финала должен был состояться с 17 по 25 марта.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что его страна желает провести финалы Евролиги и Еврокубка. Матчи были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Личные вещи известного баскетболиста Коби Брайанта были выставлены на аукцион и проданы за сотни тысяч долларов.
Об этом сообщило издание Scroll.
За 75 тысяч долларов был продан отпечаток рук Брайанта, который он сделал, когда ему открывали звезду на аллее славы в Голливуде. Почти 44 тысяч долларов выручили за игровую форму, в которой баскетболист выступал в финале плей-офф НБА-2000.
Чемпионский перстень Коби Брайанта 2000 года был продан на аукционе. Финальная стоимость лота составила 206 тыс. долларов, сообщает TMZ.
Брайант подарил перстни родителям. В 2013 году мать баскетболиста продала одно из колец и еще пять предметов Коби за 280 тыс. долларов коллекционеру. Сейчас он перепродал перстень за 206 тыс.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.