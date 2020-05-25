Васильев призвал срочно выбрать нового главу СБР

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что выборы глав Союза биатлонистов России (СБР) необходимо провести как можно скорее. По его словам, сделать это можно в режиме видеоконференции, что не противоречит уставу организации.

Ранее правление СБР назначило внеочередную выборную конференцию, на которой должно состояться голосование за кандидатов на пост главы организации. Президентом союза является Владимир Драчёв, его полномочия истекают в 2022 году.

Ранее сам Драчёв заявил, что решение о проведении выборов было принято неправомерно. Позже в СБР разгорелся скандал из-за кандидатур в тренерский штаб команды. По словам Васильева, избежать конфликта можно при помощи выборов.