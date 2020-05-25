Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что выборы глав Союза биатлонистов России (СБР) необходимо провести как можно скорее. По его словам, сделать это можно в режиме видеоконференции, что не противоречит уставу организации.
Ранее правление СБР назначило внеочередную выборную конференцию, на которой должно состояться голосование за кандидатов на пост главы организации. Президентом союза является Владимир Драчёв, его полномочия истекают в 2022 году.
Ранее сам Драчёв заявил, что решение о проведении выборов было принято неправомерно. Позже в СБР разгорелся скандал из-за кандидатур в тренерский штаб команды. По словам Васильева, избежать конфликта можно при помощи выборов.
"Внеочередную конференцию можно провести удаленно, и уже после можно сформировать новый состав тренеров. Почему этого не делается, я не знаю. Чем дольше с этим тянут, тем ситуация усугубляется", — приводит ТАСС слова Васильева.
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Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии. С командой он будет работать до Олимпиады-2022.
По словам Касперовича, на работе с Александром Логиновым это никак не скажется. Вместе с болгарской командой специалист остаётся в сборной Санкт-Петербурга.
"На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга", — заявил Касперович в комментарии "СЭ".
Кроме того, Касперович отреагировал на слова главы СБР Владимриа Драчёва, который негативно воспринял информацию о его переходе в болгарскую команду.
"Драчев уже в прессе все сказал, подтвердил свое негативное отношение. Мол, а кто он, только одну гонку выиграл. Ну хорошо, баба с возу, кобыле легче. Я не собираюсь брать реванш, а хочу просто поработать. И проблем с аккредитацией не будет", — заявил Касперович.
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