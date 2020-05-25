Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА в 2009 году. Он назвал киевское "Динамо" самым сложным соперником в том сезоне для донецкой команды.
"Горняки" обыграли киевлян в полуфинале Кубка УЕФА — 1:1, 2:1. В финале украинская команда победила немецкий "Вердер" со счётом 2:1 в овертайме.
По словам Срны, переломным моментом стали матчи в 1/8 финала против ЦСКА. После победы (0:1, 2:0) донецкая команда поверила в свои силы.
"Переломный момент — матч против ЦСКА. Мы поняли, если обыграем команду, которая не так давно выиграла Кубок УЕФА, то можем выиграть и сами", — заявил Срна в интервью "Великому футболу".
По признанию хорвата, он не хотел играть с киевлянами в полуфинале. Тогда "Динамо" тренировал Юрий Сёмин. По мнению Срны, та команда была самой сильной со времён Валерия Лобановского.
"В полуфинале я не хотел играть с "Динамо", а Луческу хотел. Если бы мы вылетели, думаю, до сих пор не смог бы спать спокойно. "Динамо" Семина было самым сильным после эры Лобановского", — заявил Срна.
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