Срна назвал Сёмина лучшим тренером "Динамо" после Лобановского

Многолетний капитан "Шахтера" Дарио Срна вспомнил о победе команды в Кубке УЕФА в 2009 году. Он назвал киевское "Динамо" самым сложным соперником в том сезоне для донецкой команды.

"Горняки" обыграли киевлян в полуфинале Кубка УЕФА — 1:1, 2:1. В финале украинская команда победила немецкий "Вердер" со счётом 2:1 в овертайме.

По словам Срны, переломным моментом стали матчи в 1/8 финала против ЦСКА. После победы (0:1, 2:0) донецкая команда поверила в свои силы.

"Переломный момент — матч против ЦСКА. Мы поняли, если обыграем команду, которая не так давно выиграла Кубок УЕФА, то можем выиграть и сами", — заявил Срна в интервью "Великому футболу".

По признанию хорвата, он не хотел играть с киевлянами в полуфинале. Тогда "Динамо" тренировал Юрий Сёмин. По мнению Срны, та команда была самой сильной со времён Валерия Лобановского.