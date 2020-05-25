Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Долгопрудном создали новый футбольный клуб и хотят заявиться в ФНЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

В Долгопрудном создан новый футбольный клуб. Он образован на базе двух команд, выступающих в ФНЛ — "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки), сообщает пресс-служба клуба.

Новый клуб будет называться "Олимп-Долгопрудный" и остаётся полностью частным. Руководство ждёт решения РФС по регистрации и попробует заявиться в ФНЛ.

В состав руководства вошли:

  • председатель совета директоров — Владимир Габулов;
  • президент клуба — Тарас Воробель;
  • главный тренер — Ринат Билялетдинов;
  • тренеры — Дмитрий Ефремов, Дмитрий Тяпушкин, Евгений Бондаренко.

Габулов сообщил, что клуб будет претендовать на участие в ФНЛ. Заявки на лицензирование подали 22 команды. В том случае, если не все выполнят критерии, "Олимп-Долгопрудный" будет выступать во втором дивизионе. Команда базируется на стадионе "Салют", вмещающем 6 тыс. человек.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы фнл пфл футбол долгопрудный фк долгопрудный
Новости Все >
Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой
Прохожие во Франции подкармливают Викторию Боню хлебом
Срна назвал Сёмина лучшим тренером "Динамо" после Лобановского
Подросток отобрал у ветерана АТО автомат и расстрелял его
Власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров
Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с молотка за $206 тыс.
Проблемы с кожей могут говорить о высоком уровне сахаре в крови
Библиотеки и музеи открывают в Мурманской области
Власти Москвы опровергли ухудшение криминогенной ситуации
Больше 20 тысяч человек записались в столичные МФЦ за два дня
Последние материалы
Прохожие во Франции подкармливают Викторию Боню хлебом
Срна назвал Сёмина лучшим тренером "Динамо" после Лобановского
Подросток отобрал у ветерана АТО автомат и расстрелял его
Власти Забайкалья озвучили главную причину лесных пожаров
Чемпионский перстень Коби Брайанта ушёл с молотка за $206 тыс.
Проблемы с кожей могут говорить о высоком уровне сахаре в крови
Библиотеки и музеи открывают в Мурманской области
Власти Москвы опровергли ухудшение криминогенной ситуации
Больше 20 тысяч человек записались в столичные МФЦ за два дня
Кортеж Путина был замечен на пути в Кремль
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Нефть
Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Усам Оздемиров Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции Усам Оздемиров Василий Амирджанов Медсестра в купальнике обезоружила коронавирус Василий Амирджанов Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер
Пригожин: артисты находятся в "чудовищном" положении из-за эпидемии
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Печатный станок еще никого не спасал
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Премьер-министр Израиля предстанет перед судом за коррупцию
Ученые доказали: материться полезно для здоровья
Помощник Трампа пошел в атаку: "Китай устроил миру второй Чернобыль"
Телеведущая Светлана Моргунова скорбит по своему сыну
Если малыш часто болеет...
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Во Франции мэром города впервые стала женщина-трансгендер
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Елизавета Лопатина: свобода слова – это не свобода оскорбления
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ