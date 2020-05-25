В Долгопрудном создан новый футбольный клуб. Он образован на базе двух команд, выступающих в ФНЛ — "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки), сообщает пресс-служба клуба.
Новый клуб будет называться "Олимп-Долгопрудный" и остаётся полностью частным. Руководство ждёт решения РФС по регистрации и попробует заявиться в ФНЛ.
В состав руководства вошли:
Габулов сообщил, что клуб будет претендовать на участие в ФНЛ. Заявки на лицензирование подали 22 команды. В том случае, если не все выполнят критерии, "Олимп-Долгопрудный" будет выступать во втором дивизионе. Команда базируется на стадионе "Салют", вмещающем 6 тыс. человек.
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