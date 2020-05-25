Гинер может выкупить акции ЦСКА, ВЭБ ищет зарубежных инвесторов

Глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов рассказал о сотрудничестве с футбольным клубом ЦСКА. Госкорпорация стала владельцем 77,63% акций армейцев. Тем самым был закрыт дол ЦСКА перед банком ВЭБ.

Шувалов отметил, что "ВЭБ.РФ" вошёл в проект на 3-5 лет, а у бывшего владельца Евгения Гинера есть право обратного выкупа акций.

"Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с "Почтой России" о размещении их офиса в бизнес-центре "ВЭБ Арена"", — приводит РБК слова Шувалова.

Кроме того, ВЭБ совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) ведёт поиски иностранных инвесторов для клуба.

"При помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов", — рассказал Шувалов.

После перехода акций ЦСКА к "ВЭБ.РФ" был избран новый совет директоров клуба. Возглавил его помощник президента России Максим Орешкин. Также в состав вошли президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор клуба Роман Бабаев.