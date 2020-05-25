Руководство промоушена кулачных боёв BKFC сделало предложение бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону. 53-летний спортсмен может получить 20 млн долларов за поединок против бойца ММА Вандерлея Силвы, сообщает MMA Fighting.
По правилам BKFC, бои похожи на классический бокс, но спортсмены не надевают перчаток. Бойцам разрешено драться только руками.
Тайсон провёл 56 боёв в своей карьере, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. В последний раз выходил в ринг в июне 2005 года в возрасте 39 лет.
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