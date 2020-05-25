Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев попал в полицию после перестрелки в Москве около ЖК "Ясный". Всего были задержаны девять подозреваемых, сообщает "РенТВ".
Полиция завела дело по трём статьям - "Хулиганство", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия". В результате перестрелки пострадал один человек.
Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел между работниками одного из ритуальных агентств, а стрельбу устроили приезжие из Оренбурга.
Балиев выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Он провёл шесть боёв, одержав две победы и четыре раза проиграв. В последний раз он выходил в октагон год назад против Мухамеда Урусова.
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