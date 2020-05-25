Хабиб назвал Макгрегора лучшим бойцом в истории Twitter

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова Конора Макгрегора о лучших бойцах. Ранее ирландец опубликовал в Twitter свой хит-парад спортсменов в единоборствах, в который не попал россиянин.

По мнению Макгрегора, четвёрка лучших бойцов UFC выглядит так:

Андресон Силва. Конор Макгрегор. Жорж Сен-Пьер. Джон Джонс.

Хабиб отметил, что Макгрегор хорош только в Twitter. Россиянин опубликовал ответ ирландцу.

"Ты проигрывал в полулёгком, лёгком и полусреднем весе. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс, вместе взятые. Ты величайший боец UFC в истории Twitter", — написал Хабиб.

Макгрегор в своей карьере провёл 26 поединков, из которых четыре проиграл. Ирландца победили: