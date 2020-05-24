Состояние Абдулманапа Нурмагомедова не улучшается. Тренер всё ещё находится в коме.
Об этом сообщил боец смешанного стиля Тагир Уланбеков.
"Могу сказать только, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его нам, чтобы Абдулманап Магомедович скорее выздоровел, и чтобы мы дальше пахали по его руководством", — рассказал боец.
"О прогнозах я подробно не спрашивал. Периодически уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. За последние три недели, по большому счету, ничего не меняется", — сообщил Уланбеков.
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