Состояние Абдулманапа Нурмагомедова не улучшается. Тренер всё ещё находится в коме.

Об этом сообщил боец смешанного стиля Тагир Уланбеков.

"Могу сказать только, что он в тяжелом состоянии. Мы все молимся за него, просим Всевышнего, чтобы он поскорее вернул его нам, чтобы Абдулманап Магомедович скорее выздоровел, и чтобы мы дальше пахали по его руководством", — рассказал боец.

"О прогнозах я подробно не спрашивал. Периодически уточняю, как его состояние. Мне говорят, что тяжелое. За последние три недели, по большому счету, ничего не меняется", — сообщил Уланбеков.